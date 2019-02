Fernando Rocha é demitido da Globo

Fernando Rocha foi dispensado da Rede Globo após seu contrato não ser renovado. Os rumores dão conta de que a emissora carioca não tenha aceitado o aumento salarial pedido pelo jornalista e apresentador do Bem Estar. O programa, inclusive, estaria com os dias contados.

“A Globo e Fernando Rocha encerrarão seu vínculo de trabalho ao fim do contrato do apresentador, em agosto. Fernando entra de férias e deixa, nesta quarta-feira, dia 27, a função de apresentador do ‘Bem Estar’. Ele não será substituído e Mariana Ferrão continua à frente do programa”, diz a Comunicação da Globo.

Siga CLAUDIA no Youtube