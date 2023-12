5 penteados para você arrasar nas festas de Natal

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

O Natal está chegando, e junto com toda a magia dessa época, sei que você quer penteados para complementar seu look. Por isso, selecionei cinco ideias que vão bem desde uma reunião íntima em família ou uma grande festa, vem ver.

Penteados para o Natal

Coque despojado

Combina com o espírito festivo, proporcionando um visual sofisticado sem esforço. Para executar o estilo, como fez a atriz Marina Ruy Barbosa, aplique um CC Cream nos fios, separe-os em uma altura média e torça suavemente, prendendo com grampos.

Deixe algumas mechas soltas ao redor do rosto e na nuca para um efeito mais natural. Finalize com spray fixador.

Continua após a publicidade

Rabo de cavalo

A atriz Paolla Oliveira optou por um rabo de cavalo alto, com os cabelos lisos, conferindo um ar moderno e sofisticado. Para reproduzir esse penteado, é recomendável escovar os fios e aplicar um CC cream.

Em seguida, prenda-os em um rabo de cavalo alto, envolvendo uma mecha de cabelo para ocultar o elástico, e finalize usando pomada ou gel para controlar o frizz.

Continua após a publicidade

Se você não possui cabelão, uma alternativa é investir em extensões capilares ou apliques com tic tac (pequenas presilhas). Essa é uma maneira prática de alterar seu penteado sem a necessidade de passar por uma transformação permanente, pois você pode removê-los quando desejar.

Preso com acessórios

O penteado preso com mechas soltas é uma opção elegante, mas ao mesmo tempo desposjada.

Continua após a publicidade

Para reproduzir o visual da atriz Giovanna Ewbank, reparta o cabelo ao meio, aplique um mousse e penteie com uma escova fofa e firme para deixar os fios bem alinhados.

Faça um rabo de cavalo baixo e prenda com um acessório. Neste caso, foi um laço. Deixe duas mechas soltas ao redor do rosto e modele as pontas com babyliss. Pode usar spray fixador para finalizar.

Penteado semipreso

Este penteado proporciona um visual romântico e charmoso e ainda pode ser feito em várias texturas. Nesse caso, a atriz Bella Campos investiu na finalização ondulada. Aqui, nesse artigo, ensino como ondular os fios.

Depois desse processo, separe uma mecha larga em cada lateral, torça delicadamente, junte ambas na parte de trás da cabeça e prenda com um elástico da mesma cor do cabelo. Finalize, aplicando óleo reparador nas pontas e spray de brilho ao longo do comprimento.

Tranças

Tranças são uma excelente maneira de adicionar textura e novidade ao seu penteado de Natal. Podem ser incorporadas de diversas maneiras, embutida, de raiz, só na lateral…E temos a trança rabo de cavalo, da atriz Fernanda Paes Leme.

Para copiar o look, aplique uma pomada nos cabelos, faça um rabo de cavalo alto e prenda com elástico. Depois trance o comprimento e prenda as pontas com outro elástico.

Em tempo: para dar um up no seu penteado, trago dicas de como fazer uma hidratação poderosa em casa. Feliz Natal!

Continua após a publicidade