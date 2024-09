Fenty Skin, H&M e outras marcas gringas finalmente chegarão ao Brasil

Atenção, amantes de produtos de moda e beleza: nos próximos meses, algumas marcas queridinhas na gringa, como Fenty Skin, H&M e Charlotte Tilbury, finalmente chegarão ao Brasil (depois de milhares de pedidos, diga-se de passagem).

Fenty Skin será a primeira a estrear em solo nacional

A partir de 17 de setembro, 40 produtos da Fenty Skin, linha de skincare da cantora americana Rihanna, estarão disponíveis exclusivamente no aplicativo da empresa de beleza Sephora. E, do dia 19 em diante, será possível conferir as novidades no site e nas lojas físicas.

De acordo com o comunicado da marca, a linha conta com itens de limpeza de pele, hidratação facial, labial e corporal, esfoliantes, hidratantes com proteção solar, creme para as mãos e tratamento para acne. Os valores variam de R$ 99,00 à R$ 329,00.

Vale lembrar que os produtos não possuem em sua fórmula sulfatos, parabenos, ftalatos, sais de alumínio e outros elementos prejudiciais para o meio ambiente e para a saúde.

Oficialmente lançada em 2020, ela é companheira da Fenty Beauty, marca de maquiagens da cantora que está no país há quatro anos. Rihanna buscou com sua criação um espaço seguro dentro do mundo dos cosméticos, onde ela mesma já teve experiências ruins no passado.

Charlotte Tilbury chega ao Brasil em 2025

A marca homônima da maquiadora britânica Charlotte Tilbury deve chegar ao país em 2025. Há alguns anos, o “creme mágico” de Charlotte ganhou uma enorme fama por oferecer hidratação profunda, suavização e iluminação da pele.

Glow Recipe

A sul-coreana Glow Recipe, focada no estilo de skincare coreano, um dos queridinhos do TikTok, também é esperada para o próximo ano. Assim como a linha de Charlotte, a companhia também aguarda aprovação da ANVISA.

H&M chega no final de 2025

A varejista sueca H&M estará disponível no final de 2025 para compras tanto em espaços virtuais quanto físicos. Aliás, a companhia terá um início modesto em solo brasileiro, contando com duas unidades em São Paulo, uma no Rio de Janeiro, e outra em Campinas.

A fast-fashion visa sua expansão no mercado latino-americano, sendo uma forte concorrente para outras lojas do mesmo segmento, como a espanhola Zara. Suas unidades foram reformuladas, pensadas em transmitir para os clientes a sensação de estarem comprando em lojas de marcas de luxo, mas com preços acessíveis, o que adiciona uma vantagem competitiva. Animadas?

