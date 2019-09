Facebook começa teste para remover número de curtidas

O Facebook anunciou, nesta sexta-feira (27), que iniciou os testes para ocultar o número de curtidas nas publicações em sua rede na Austrália. A ação pretende aliviar a pressão e ansiedade existentes em torno do engajamento nos posts.

Assim como já acontece no Instagram, apenas o autor da publicação terá acesso a quantidade de curtidas que recebeu. “Não queremos que os usuários do Facebook se sintam competitivos”, explicou a empresa em comunicado.

Não perca o que está bombando nas redes sociais

“É um teste para estudar como as pessoas reagem a este novo formato”, destacou o Facebook. De acordo com a nota, a rede social pretende “aprender com a experiência” para decidir se a ideia será ampliada.

Os usuários australianos já não conseguem visualizar o número de “likes” de uma publicação e nem a quantidade de vezes que um vídeo foi reproduzido.

Segundo pesquisa realizada pelo Instituto Pew Research Center em 2018, 43% dos adolescentes nos Estados Unidos se sentem pressionados a publicar conteúdo que vai mostrá-los de forma positiva e 37% deles sentem necessidade de compartilhar posts que gerarão curtidas e comentários.

Leia também: Posts sobre perda de peso são filtrados no Instagram e Facebook

+ WhatsApp deve lançar autenticação por biometria para celular Android

PODCAST – Como dialogar com as crianças e adolescentes sobre sexualidade