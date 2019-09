WhatsApp deve lançar autenticação por biometria para celular Android

Se você tem um celular android, prepare-se para as novidades que devem chegar em seu WhatsApp em breve.

Segundo o site especializado em tecnologia WABetaInfo, o recurso de autenticação por biometria, que já funciona nos aparelhos de sistema iOS, está perto de ser liberado para o sistema Android.

Com isso, as conversas ficaram ainda mais protegidas, já que, sem a autenticação, não será possível visualizar o conteúdo das mensagens. A funcionalidade estará disponível em Configurações do WhatsApp> Conta> Privacidade.

As novidades não param por aí! Segundo o site, os aparelhos Android também vão contar com a reprodução de mensagens de voz diretamente na barra de notificações. A função está disponível em uma versão beta para iOS.

Desse jeito, não será necessário abrir o aplicativo para escutar um áudio recebido. No entanto, só será possível responder com mensagens de texto.