Estudante que sofreu deboche por idade ganha bolsa de estudo na Inglaterra

Patrícia Linares, estudante de biomedicina de 45 anos, anunciou em suas redes sociais no último sábado (1) que ganhou uma bolsa de estudos para realizar um intercâmbio no Reino Unido.

A história de Patrícia repercutiu recentemente nas redes sociais após ter sido vítima de etarismo, quando virou alvo de deboche de colegas de classe por conta da sua idade. O caso aconteceu em uma universidade de Bauru, no interior de São Paulo.

“Você que está pensando e não tem coragem, é seu sonho e você não quer por causa da idade, vamos fazer o seguinte? Idade não nos define. Idade é um número, então vamos colocar nosso sonho para correr que a vida não espera”, afirma a estudante em um vídeo publicado no TikTok.

Relembre o caso de etarismo

Na ocasião, que ocorreu em março deste ano, três estudantes da sala ironizaram Patrícia num vídeo: “Gente, quiz do dia: como ‘desmatricula’ um colega de sala?”, diz uma delas na gravação. Em seguida, outra aluna responde: “Mano, ela tem 40 anos já. Era para estar aposentada”. “Realmente”, responde a terceira jovem.

No dia seguinte à repercussão do vídeo em diversas redes sociais e na mídia, as três estudantes não compareceram à faculdade. Em contrapartida, alunos da sala de Patrícia e de outros cursos demonstraram solidariedade e apoio.