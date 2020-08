Estrelas vão às redes sociais protestar por Breonna Taylor

Artistas americanos foram às redes sociais hoje cobrar resposta pelo assassinato de Breonna Taylor, uma profissional de saúde morta no dia 13 de março, por policiais de Louisville, em Kentucky. Breonna tinha 26 anos e foi morta com oito tiros após a polícia ter invadido a casa em que ela dormia com o namorado durante uma operação atrás de um traficante. Segundo a polícia, o imóvel servia como um ponto para receber as drogas e o namorado de Breonna teria reagido, levando aos policiais a revidarem. Eles não foram formalmente acusados no caso e estão em áreas administrativas do Departamento policial local.

A morte de Breonna, próxima da de George Floyd, movimentou as redes sociais com a hashtag, “#Sayhername” (Diga o nome dela).

Hoje (10), várias celebridades postaram fotos com a camiseta que diz “Prenda os policiais que mataram Breonna Taylor”(“Arrest the cops who killed Breonna Taylor”) em apoio às vítimas de agressão policial.

“Fazem 150 dias desde que Breonna Taylor foi assassinada em casa por Jonathan Mattingly, Brett Hankison, e Myles Cosgrove— e seus assassinos não foram autuados. Frequentemente mulheres negras que morrem por causa da violência policial são esquecidas. Vamos fazer barulho, continuar cobrando Justiça por Breonna e sua família, e DIZER SEU NOME”, diz o post de Regina King.

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

Jessica Alba, Mandy Moore, e Amy Schumer, são algumas das atrizes que apoiaram a campanha.

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade