As homenagens dos famosos para Fernanda Young

A morte da roteirista e ex-colunista de CLAUDIA Fernanda Young, na madrugada deste domingo (25), pegou a todos de surpresa. Em decorrência de crise de asma seguida de parada cardíaca. Nas redes sociais, famosos se compadeceram com a perda inesperada da escritora e prestaram homenagem a ela.

Conhecida nacionalmente desde 1995, quando despontou como roteirista da série “A comédia da vida privada”, adaptação de textos de Luis Fernando Verissimo que assinou com o marido, Alexandre Machado, exibida pela Rede Globo, Young atuava em projetos de livros (em 1996 foi lançado sua primeira obra, “Vergonha dos Pés”), séries e também peças de teatros de renome. Ela também assinou colunas em CLAUDIA nos anos 2000 e muitos de seus textos da época estão no blog que a escritora mantinha.

Foi ela a responsável pelos roteiros de séries consagradas, como “Os Normais”, “Minha Nada Mole Vida”, entre outras. Atualmente, ela entraria em cartaz com a produção teatral “Ainda nada de novo” como atriz ao lado de Fernanda Nobre.

Com a perda de um importante nome para a cultura nacional, a comoção foi imensa, especialmente por parte de famosos que trabalharam com Young e até mesmo por quem nunca tinha cruzado com ela profissionalmente, mas admirava seu trabalho.

Posso dizer que com "Os Normais" minha carreira meio que começou. Obrigado Fernanda Young por colocar num papel toda sua maluquice! Meu abraço pra família e para os amigos 🙏❤ — Fabio Porchat (@FabioPorchat) August 25, 2019

Salve, Fernanda Young! Você foi única, veio ao mundo pra sacudir a poeira. Vá com Deus 💫 — barbara gancia (@barbaragancia) August 25, 2019

Que notícia triste e chocante…morte tão precoce da hiper talentosa Fernanda Young. Fomos próximos décadas atrás quando ela adaptou p teatro, à meu pedido, p eu atuar, seu livro Vergonha dos Pés, que é um dos livros mais legais que já li. Deus conforte a família e a guie c amor. — Marcos Mion (@marcosmion) August 25, 2019

Fernanda Young… Provocadora, ousada, irônica, inteligente. Grande talento. Eu era fã e amigo — Marcelo Rubens Paiva (@marcelorubens) August 25, 2019

Que triste notícia da morte da Fernanda Young… estive com ela algumas vezes e sempre muito inspirador … uma brasileira e tanto — Marcelo D2 (@Marcelodedois) August 25, 2019

Eu gritei um palavrão feio quando soube da morte dela. Nunca a conheci mas sempre quis ter um pouco do talento, graça, rebeldia e liberdade que ela me transmitia. Que sua família receba uma braço solidário. Obrigada, Fernanda Young. pic.twitter.com/LHwD0ovx9D — Manuela (@ManuelaDavila) August 25, 2019