Fernanda Young morre aos 49 anos

A escritora, atriz, roteirista e apresentadora Fernanda Young morreu na madrugada deste domingo (25), aos 49 anos. Ela estava no sítio da família em Gonçalves, Minas Gerais. De acordo com a assessoria de imprensa de Fernanda, a morte aconteceu devido a uma crise de asma seguida de parada cardíaca. Fernanda sofria de asma desde a infância.

Ainda no último sábado, Fernanda Young publicou uma foto em sua conta no Instagram do sítio onde estava com a legenda “Onde queres descanso, sou desejo”

Natural de Niteroi (RJ, Fernanda estava no cenário artístico brasileiro desde 1995, quando despontou como roteirista da série “A comédia da vida privada”, adaptação de textos de Luis Fernando Verissimo que assinou com o marido, Alexandre Machado, exibida pela Rede Globo.

Desde então, Young atuava em projetos de livros (em 1996 foi lançado sua primeira obra, “Vergonha dos Pés”), séries e também peças de teatros de renome. ela também assinou colunas em CLAUDIA nos anos 2000 e muitos de seus textos da época estão no blog que a escritora mantinha.

Foi ela a responsável pelos roteiros de séries consagradas, como “Os Normais“, “Minha Nada Mole Vida”, entre outras.

Atualmente, ela entraria em cartaz com a produção teatral “Ainda nada de novo” como atriz ao lado de Fernanda Nobre.

O enterro de Fernanda está previsto para acontecer ainda neste domingo no Cemitério de Congonhas, em São Paulo (SP), às 16h15. A artista deixa o marido, Alexandre Machado, e quatro filhos: as gêmeas Cecília Madonna e Estela May, 19 anos, Catarina Lakshimi, 10, e John Gopala, 9.

