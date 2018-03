Esposa descobre traição do marido pelo Instagram

Há algum tempo a russa Anna Rudenok, 24 anos, suspeitava que o marido Dmitry, 27 anos, mantinha um relacionamento extraconjugal. A desconfiança partia de recorrentes interações entre o companheiro e uma misteriosa mulher no Instagram.

Na rede social, Anna percebeu que em praticamente todas as fotos compartilhadas no perfil do esposo havia “curtidas” de uma desconhecida e passou a suspeitar da relação entre os dois.

Desconfiada, Anna decidiu investigar se havia algo a mais, de fato, no celular de Dmitry. Ao vasculhar o arquivo de imagens do aparelho, ela encontrou imagens da jovem Emilia Ignatova, 19 anos, uma estudante da South Ural State University – instituição em que o russo é professor.

Na foto, Emilia estava ao lado do berço em que o filho do casal costuma dormir. Em outros registro, a jovem também aparecia com o gato da família e em outra de topless vestindo apenas as calças leggings de Anna. Todas as imagens foram feitas enquanto a esposa visitava a mãe com o bebê.

Perplexa e furiosa com a descoberta, Anna questionou Dmitry sobre a traição. Imediatamente após a pergunta, o marido deletou sua conta no Instagram e Emilia bloqueou o acesso a seu perfil na rede social. Porém, nenhum dos dois negou o relacionamento descoberto por Anna. Dias depois, o professor confirmou que mantinha o affair com a aluna há pelo menos 18 meses.

O caso não ficou restrito à família de Anna e Dmitry e repercutiu na imprensa russa, de acordo com o Daily Mirror. Depois que a história tornou-se pública, a mulher chegou a compartilhar as ameaças que recebeu do então marido. “Ele me ligou e disse: ‘Vou te destruir. Vou te enterrar. Não me importa se você é a mãe do meu filho.’ Eu perguntei a ele como isso era minha culpa?” Além das chantagens do companheiro, ela também passou a recebê-las de Emilia. “Avisei que estava pronta para ir à polícia se eles continuassem.”

Atualmente, Anna não mora mais na casa que dividia com o Dmitry. Ela decidiu retornar para a casa dos pais, onde vive com o filho.