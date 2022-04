Título de Eleitor pode ser regularizado até o dia 4 de maio

Os brasileiros tem até o dia 4 de maio para regularizarem o título de eleitor para as eleições presidenciais deste ano, que ocorrem no dia 2 de outubro (primeiro turno). Também serão disputados os cargos de deputado federal, deputado estadual, senador e governador.

A data limite serve tanto para quem tem pendências com a Justiça Eleitoral, quanto para quem irá votar pela primeira vez, além da transferência de local de votação (o chamado domicílio eleitoral) e atualização de dados pessoais.

Quando preciso regularizar?

Uma das principais razões para não poder votar ou ter o título de eleitor cancelado é não comparecer a votações e deixar de justificar a ausência. Quem não fez isso precisa pagar R$3,50 pro cada turno perdido e, caso não compareça por mais de três pleitos consecutivos, o documento é cancelado e precisa ser tirado novamente. Dados incorretos ou desatualizados na sua seção de votação também são impeditivos comuns.

Como regularizar o seu título de eleitor

O primeiro passo para saber se você pode votar é verificar a situação do seu título de eleitor no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Lá é possível conferir se você tem multas por ausência em eleições passadas sem uma justitificativa e outras situações que podem gerar o cancelamento do documento. Caso exista algum débito, basta gerar a Guia de Recolhimento da União e fazer o pagamento. Feito isso, você deverá aguardar a identificação do pagamento e regularizar o seu título através da plataforma Título Net ou página de autoatendimento do eleitor.