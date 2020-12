Saiba quem é a celebridade feminina mais buscada no Google Brasil em 2020

A ferramenta Google Trends, que mostra as principais buscas no mundo todo no site de pesquisas, revelou esta semana quais foram os nomes e temas mais buscados ao longo do ano de 2020.

No Brasil, a primeira celebridade feminina a aparecer entre os nomes das personalidades mais buscadas está Manu Gavassi. A atriz e cantora ganhou ainda mais visibilidade entre os brasileiros neste ano por ter sido uma das participantes do BBB 20, inclusive foi uma das finalistas do programa. Aliás, na categoria TV, o reality show da Globo foi justamente o mais buscado no ano.

Já quem lidera o ranking de buscas de personalidades é Donald Trump, atual presidente dos Estados Unidos, seguido por Luiz Henrique Mandetta e Joe Biden. Entre os temas mais buscados na ferramenta em 2020 está coronavírus, em primeiro lugar, seguido por auxílio emergencial e eleições 2020, respectivamente. Confira o Top 10 de cada tema:

BUSCAS DO ANO

1) Coronavírus

2) Auxílio emergencial

3) Eleições 2020

4) Eleições EUA

5) BBB 2020

6) Copa do Brasil

7) Google Classroom

8) Flamengo x São Paulo

9) Classificação Brasileirão série A

10) NBA

PERSONALIDADES

1) Donald Trump

2) Luiz Henrique Mandetta

3) Joe Biden

4) Sergio Moro

5) Kim Jong Un

6) Manu Gavassi

7) Andressa Suita

8) Rafa Kalimann

9) Babu

10) Jorge Jesus

ESTREIA NA NETFLX

Manu Gavassi anunciou que será a nova estrela da Netflix. Ao lado de Bruna Marquezine, Sheron Menezzes, Carol Castro e Klebber Toledo, a atriz e cantora vai fazer parte da série chamada Maldivas.

O anúncio da série foi feito com um vídeo cômico. No vídeo os atores interpretam a eles mesmos, comentando sobre o vazamento de informações a respeito de Maldivas. Com muito bom humor, eles também fazem piadas sobre detalhes da vida real, como a participação de Manu Gavassi no BBB 20 e o fato de que a Netflix está sempre cancelando suas série depois de poucas temporadas.

O enredo começa quando a goiana Liz (Bruna Marquezine) se muda para o Rio com o objetivo de reencontrar sua mãe, que morre em um incêndio misterioso. Tentando buscar respostas para a repentina morte de sua mãe, ela terá que se esconder do investigador Denilson (Romani), e se infiltrar em um universo cheio de personagens peculiares.

