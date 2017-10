Você já passou pela situação de ser assediada na rua? E no transporte público? O constrangimento e a angústia das vítimas são tão intensos no momento, que, muitas vezes, ficam sem qualquer reação. Não é o caso da holandesa Noa Jansma, de 20 anos, que resolveu criar um projeto para expor sua indignação em relação ao assédio sexual no espaço público.

A conta no Instagram, chamada @dearcatcallers, reúne registros feitos pela estudante durante um mês. Em todos os casos, ela tira selfies com seus agressores.

#dearcatcallers "hmmmm you wanna kiss?" A post shared by dearcatcallers (@dearcatcallers) on Sep 14, 2017 at 8:32am PDT

O que faz das fotos um grande incômodo é a naturalidade com que os rapazes tratam esse tipo de violência. Nos cliques, eles aparecem rindo, zombando da garota ou sem o menor constrangimento.

#dearcatcallers "Babyyyyyyyy! THANKYOU" *blowkiss* (slide ➡️) A post shared by dearcatcallers (@dearcatcallers) on Sep 20, 2017 at 12:11pm PDT

Segundo ela, se colocará à disposição caso algum dos homens queira que seu retrato seja removido, mas a ideia do projeto é retratar os casos como um espelho. “É como um reflexo. Eles estão invadindo a minha privacidade nas ruas, na frente de todo mundo, então também estou invadindo a deles”, disse a BBC.