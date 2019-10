Dony de Nuccio no SBT?

Dony De Nuccio pode estar próximo de fechar um contrato com o SBT, de acordo com o colunista Flávio Ricco, da UOL. Na terça-feira passada, 24 de setembro, o jornalista admitiu ao colunista ter participado de uma reunião com a direção da emissora e afirmou, também, que se encontrou com “outras emissoras, para falar de projetos e decidir sem pressa o melhor para o futuro.”

O antigo apresentador do Jornal Hoje deixou a Rede Globo em agosto, após ter violado o Código de Ética e Conduta da empresa por ter assinado, sem aviso prévio, um contrato com uma seguradora.

Desde então, algumas possibilidades sobre o futuro de Dony foram levantadas, como um possível contrato com a CNN Brasil. No entanto, o jornalista deve ir contra a maré dos ex-globais que foram contratados pela nova emissora, como William Waack, Monalisa Perrone, Evaristo Costa e o casal Phelipe Siani e Mari Palma.

Segundo a coluna, porém, ainda não se pode falar em um acordo 100% fechado com o SBT, mas, sim, que ele já está muito próximo disso, restando apenas alguns detalhes para serem definidos, como a grade, horário e a estreia.

