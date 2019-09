Cris Dias fecha com CNN e terá que trabalhar com rival

Depois de Monalisa Perrone, Mari Palma, Evaristo Costa, Phelipe Sianni e William Waack, chegou a vez da jornalista ex-global Cris Dias assinar contrato com a rede de notícias CNN.

A repórter e apresentadora, que já chegou a comandar o Esporte Espetacular, ganhou espaço na cobertura de grades eventos esportivos, como a Copa do Mundo da Rússia, em 2018. A jornalista também apresentava o quadro de esportes do Bom Dia Brasil e o Sportv News Copa. Porém, em março deste ano, Cris não teve seu contrato com a TV Globo renovado e acabou deixando a emissora.

Nas redes sociais, a CNN Brasil deu boas-vindas à jornalista. “Reconhecida por seu trabalho de mais de 10 anos à frente das câmeras, com destaque para cobertura de grandes eventos, Cris trará toda sua versatilidade para nossa programação!”.

William Waack

Na nova casa, Cris Dias terá que enfrentar um desafio ainda maior: a convivência com William Waack. Durante a cobertura dos Jogos Olímpicos do Rio 2016, quando os jornalistas trabalhavam juntos no Jornal da Globo, eles trocaram farpas ao vivo.

Cris Dias e William Waack se estranham ao vivo

Na época, a jornalista chamou a atenção do colega por ele não a ter cumprimentado na abertura do programa. “Boa noite, boa noite a todos, agora finalmente ele me deu um oi, mas tudo bem, o momento pedia pressa, a gente entende”, disse Cris. Após a alfinetada, Waack respondeu com ironia. “Vamos falar de vôlei?”.

Ao final da mesma transmissão, Waack devolveu a alfinetada perguntando a opinião da jornalista sobre uma matéria. Cris respondeu de maneira direta e o apresentador retrucou perguntando se era só aquilo que ela tinha a dizer. Então, a apresentadora retribuiu “Você quer que eu saia falando mesmo o que estou pensando?”.

O momento rendeu diversos comentários na internet.

