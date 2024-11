Dólar dispara e alcança marca histórica após vitória de Trump; entenda

O anúncio da vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais dos Estados Unidos fez com que o dólar apresentasse alta nesta quarta-feira (6). O republicano foi declarado eleito por volta das 7h30 desta manhã, quando alcançou a marca de 276 dos 538 votos – ele precisava de ao menos 270 para vencer a disputa contra Kamala Harris.

A moeda ultrapassou os R$ 6 por volta das 10h desta manhã (horário de Brasília), o maior valor desde a história da criação do Real. Antes, o recorde era de 2020, quando apenas US$ 1 chegou a custar R$ 5,85.

Promessas de Trump

As promessas de campanha de Trump incluem o corte de impostos, deportações em massa e a redução da independência do Fed (banco central norte-americano). Donald quer proteger as empresas norte-americanas da concorrência estrangeira e atrair investimentos para o país, e já sinalizou que cobraria tarifas de 60% sobre produtos chineses e 10% sobre mercadorias dos demais países.

Para o comércio exterior, o objetivo é aumentar tarifas sobre importações dos EUA, incluindo as que vêm de países aliados. Nesse sentido, o dólar tende a se fortalecer, pois as tarifas aumentam a inflação do país e forçam o Fed a agir com juros altos por mais tempo. São eles que servem como referência para o rendimento das Treasuries, os títulos públicos americanos.

Nas últimas semanas, a moeda norte-americana já vinha subindo no Brasil, em razão da insatisfação do mercado financeiro com os gastos públicos.

