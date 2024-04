Julgamento de Donald Trump: entenda as acusações

Nesta segunda-feira (15), tem início o julgamento de Donald Trump,primeiro dos quatro casos criminais em que ele é réu. Com isso, o republicano vai se tornar o primeiro ex-presidente dos Estados Unidos a ser julgado em um processo criminal. Aqui, você descobre mais sobre o caso e seus possíveis desdobramentos.

Do que Donald Trump é acusado ?

Trump é acusado de falsificar registros financeiros empresariais para encobrir um suborno feito à ex-atriz de filmes pornográficos Stormy Daniels, pouco antes das eleições de 2016.

Ele teria enviado US$ 130 mil (equivalente a pouco mais de R$ 669 mil) através de seu ex-advogado, Michael Cohen, para que ela não revelasse, durante a campanha presidencial de 2016, que o empresário manteve relações sexuais com ela em 2006, época em que ele já era casado com Melania.

Michael Cohen teria recebido pagamentos separados das empresas familiares de Trump. Esses valores foram registrados como serviços jurídicos prestados, o que leva à acusação de falsificação de registros empresariais.

O que pode acontecer com Trump ?

Na lei de Nova York, a falsificação de registros empresariais não é crime, apenas uma uma contravenção penal. No entanto, a falsificação de documentos pode ser classificada como crime se for feita para encobrir outro crime, como o de violar leis responsáveis por regular as finanças de campanhas eleitorais ou o imposto de renda.

Continua após a publicidade

Caso seja condenado, a pena máxima que Donald Trump, de 77 anos, pode pegar é de quatro anos de prisão, ou ser punido com uma multa.

A campanha presidencial deste ano acontecerá paralelamente ao caso, o que pode impactar os votos favoráveis ao ex-presidente ou até acabar com o candidato republicano sendo condenado em julgamento criminal meses antes dos eleitores irem às urnas em novembro.