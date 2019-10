Programas para fazer com seus filhos no Dia das Crianças

Ainda não sabe o que vai fazer com seus filhos no Dia das Crianças? As cidades estão cheias de programações – gratuitas e pagas – para divertir os pequenos e você. Separamos as mais legais de algumas das principais capitais do país. Dá uma olhada!

São Paulo

Vem pro Triângulo Kids:

A iniciativa da Prefeitura é uma versão focada para crianças da ação “Vem pro Triângulo”, que ocorre aos finais de semana em SP. O objetivo é fazer com que as crianças conheçam os principais pontos do centro da cidade de forma lúdica e educativa, com interação de personagens representando cada ponto histórico. Assim, os pequenos poderão conhecer um pouco mais da história de sua cidade.

O passeiro dura mais ou menos 2h30 e passa pelo Pateo do Collegio, Mosteiro de São Bento, Edifício Martinelli, Largo do Café, Praça do Patriarca, Viaduto do Chá e Edifício Matarazzo. A atividade acontecerá no sábado e no domingo de manhã, às 9h, e à tarde, às 14h. O ponto de encontro é no Pateo do Collegio e quem quiser participar deve chegar 30 minutos antes do início do tour.

Endereço: Praça Pateo do Collegio, 2 – Centro Histórico de São Paulo

Valor: gratuito

Estação Plástico Transforma:

A Estação é uma atividade instalada no parque temático KidZania para promover uma relação melhor das crianças com os resíduos e a reciclagem. Os pequenos poderão entender melhor o funcionamento da cadeira de reciclagem e a transformação dos plásticos, focando na importância de proteger o meio ambiente e valores de sustentabilidade.

Endereço: KidZania –Av. Rebouças, 3970, Pinheiros

Valor: R$ 139 (crianças) e R$ 55 (adultos) – o ingresso dá acesso a todo o parque temático

Rio de Janeiro

Delícias da Lagoa:

O festival é um programa ótimo para toda a família e, neste final de semana, reunirá atividades especiais para as crianças. Além de muita gastronomia e shows, o grupo Panos pra Manga organizará oficinas de música, grafite e jogos coletivos em comemoração do Dia das Crianças. A creche Criançarte também marca presença, trazendo oficinas de capoeira e aula de dança. Além disso, os participantes vão poder curtir aula de jardinagem, banda infantil e brinquedos infláveis.

Endereço: Av. Borges de Medeiros, s/n – Lagoa

Valor: gratuito

Casa Firjan:

O espaço em Botafogo recebe durante este fim de semana uma programação especial, das 12h às 18h. As crianças poderão brincar em oficinas, participar de jogos, assistir a curtas e shows infantis. Para participar, é necessário retirar senha, que é entregue cerca de 30 minutos antes de cada uma delas.

Endereço: R. Guilhermina Guinle, 211, Botafogo Valor: gratuito

Belo Horizonte

Se essa rua fosse nossa:

O objetivo da organização do evento é retomar a tradição das brincadeiras nas ruas de antigamente. Para isso, a rua do Museu das Minas e do Metal – MM Gerdau será fechada para carros entre as 13h e 17h do sábado (12). As crianças poderão brincar entre si livremente e aproveitar atividades como caça ao tesouro, oficinas gratuitas, teatro e contação de histórias.

Endereço: Praça da Liberdade, s/n – Funcionários

Valor: gratuito

Fantástico Mundo da Criança:

O evento está em sua 33ª edição e já se tornou um clássico de Dia das Crianças em BH. Cinco parques de diferentes regiões da cidade oferecerão programação gratuita durante todo o sábado, com brinquedos infláveis, oficinas com monitores, brincadeiras em grupo, exposições, videogame, teatro, meditação guiada, patinação e até aula de Tai Chi Chuan. As atividades são das 9h às 16h, no Parque das Mangabeiras, na Região Centro-Sul; e, das 10h às 14h, nos lugares: Municipal Américo Renné Giannetti, Fazenda Lagoa do Nado, Primeiro de Maio e Roberto Burle Marx.

Valor: gratuito

Brasília

MPBzinha:

No domingo (13), no Museu dos Correios, as famílias poderão curtir um show com clássicos da Música Popular Brasileira em versões especiais para as crianças. A programação começa às 16h.

Endereço: Edifício Apollo SCS, St. Comercial Sul, 256 – Asa Sul

Valor: R$ 15

Planetário:

No sábado (12), a programação do Planetário de Brasília durante todo o dia – das 8h30 às 19h – será dedicada às crianças. Entre as atividades, estão a exibição de filmes como No Mundo da Lua e O Segredo do Foguete de Papelão e um passeio pela exposição Missão Apollo 11, que reconstrói as trajetórias das missões espaciais até o homem chegar à Lua com imagens e vídeos cedidos pela Nasa.

Endereço: Setor de Difusão Cultural – Via N1 (Eixo Monumental)

Valor: gratuito

Goiânia

Centro Cultural Oscar Niemeyer:

O Centro Cultural receberá uma programação intensa completamente dedicada ao Dia das Crianças. Na parte externa, a partir das 9h30, serão disponibilizados vários brinquedos como mesa de pingue-pongue e cama elástica. Às 11h, os músicos da Orquestra Filarmônica de Goiás encenarão o conto Pedro e o Lobo e distribuirão livros de colorir produzidos por eles, contando como funciona uma orquestra e qual a sonoridade de cada instrumento.

Na biblioteca infantil do CCON, haverão oficinais de colagem, leitura, cinema e contação de histórias.

Endereço: Av. Dep. Jamel Cecílio, Km 01, Chácaras Alto da Glória

Valor: gratuito

Salvador

Festival Criançada:

O festival promete uma programação intensa no sábado de Dia das Crianças (12). O principal será uma feira de troca de brinquedos entre as crianças, como uma maneira de fazer toda a família repensar o consumo. A iniciativa é do programa Criança e Consumo, do Instituto Alana. Além disso, haverá circuito de bike, brincadeiras, piquenique, cinema ao ar livre e shows dos grupos infantis Playgrude e Corrupio.

Endereço: Praça da Inglaterra, s/nº, Comércio

Valor: gratuito

Recife

Paço do Frevo:

Nesse Dia das Crianças, o Paço do Frevo vai inaugurar um novo espaço lúdico, na Sala Badia, em seu 2º andar. Neste sábado, o espaço receberá a ação “Frevência”, que contará com oficinas, atividades educativas e brincadeiras relacionadas ao frevo para crianças, das 14h às 18h. Também buscando ensinar o ritmo típico pernambucano, às 15h, o Paço receberá passistas mirins da Escola Municipal do Frevo, que compartilham suas experiências com o público, finalizando em uma rosa aberta de frevo.

Endereço: Paço do Frevo – Praça do Arsenal da Marinha, s/nº, Bairro do Recife

Valor: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia)

Aguarézinho – o festejo dos contos:

O evento “Aguarézinho – festejo dos contos” acontecerá na tarde de sábado (12), das 13h às 17h, no Museu da Abolição. A proposta é uma tarde cheia de atividades lúdicas para festejar a infância e a convivência afro-brasileira. Além de contação de histórias, as crianças poderão conhecer mais da cultura africana através de brincadeiras tradicionais. As atividades serão comandadas pela escritora Kiusam de Oliveira e a pedagoga Kemla Baptista.

Haverá ainda apresentação do grupo infantil Encantinho do Pina, da Nação do Maracatu Encanto do Pina, e oficinas de capoeira, pintura corporal, modelagem em argila, percussão e penteados africanos.

Endereço: Museu da Abolição – R. Benfica, 1150, Madalena

Valor: gratuito

