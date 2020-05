Com brechó virtual, projeto arrecada doações para alunos desempregados

A mudança acelerada e constante do mercado de trabalho é um desafio para todos os profissionais que buscam uma recolocação, mas principalmente para os que vivem em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Pensando nesse grupo, o Instituto Projeto Capacita-ME oferece cursos gratuitos, seja no modelo presencial (antes da pandemia) ou à distância, que visam uma bagagem técnica e desenvolvimento habilidades. Assim, os participantes podem conseguir melhores oportunidades de trabalho e aperfeiçoamento de gestão de seus próprios negócios.

Porém, por conta da pandemia, além do cancelamento das aulas presenciais, o projeto abriu mais um braço para auxiliar os alunos, que enfrentam uma realidade ainda mais dura por conta do distanciamento social e consequentemente a falta de trabalho. Por isso, um brechó virtual com peças novas e seminovas é organizado pelo projeto até o dia 31 de maio. É possível encontrar peças a partir de R$10.

A idealizadora do Capacita-ME!, Rachel Maia, reforça a importância de aprimorar os conhecimentos para melhorar as chances de empregabilidade. “Além de sonhar, neste momento mais do que nunca, precisamos planejar e executar iniciativas como essa”, diz Rachel. “É ser resiliente para os tombos que irá tomar na curva de aprendizado”, completa.

Para quem deseja participar do projeto, é necessário ter mais de 18 anos e preencher este formulário, disponível no site. As vagas são limitadas, por isso as informações serão analisadas para tornar o candidato apto ou não à vaga.

