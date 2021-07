DJ Ivis será transferido para presídio em Fortaleza

Nesta sexta-feira (16), o DJ Ivis passou por uma audiência de custódia – realizada para verificar a legalidade da prisão – e a Justiça decidiu mantê-lo detido. O acusado vai ser transferido para um presídio na região metropolitana de Fortaleza. Ainda não se sabe a data da transferência.

As agressões cometidas contra a ex-esposa, gravadas em vídeo, determinaram a prisão de Iverson de Souza Araújo, popularmente conhecido como DJ Ivis, na última quarta-feira (14). Desde então, ele está detido em uma delegacia no centro de Fortaleza.

As imagens do DJ Ivis agredindo Pamella Holanda, sua ex-esposa, com tapas, chutes, socos e empurrões, foram divulgadas no domingo (11). As cenas aconteceram na frente da filha deles, de apenas 9 meses, e de outras duas pessoas que frequentavam a casa. No dia 3 de julho, a vítima registrou um boletim de ocorrência (BO) por agressão em Fortaleza, Ceará.

Pamella irá passar mais um exame de corpo de delito para confirmar a gravidade das lesões. Apesar dos vídeos, o agressor abriu um processo de calúnia contra a ex-esposa, alegando que as informações divulgadas por ela são “mentirosas relativas à violência doméstica veiculada em site na internet prejudicial à sua reputação”.

Dois inquéritos policiais foram abertos pela Polícia Civil para investigar as agressões. O primeiro é oriundo do BO feito por Pamella e o segundo foi aberto a partir dos vídeos divulgados. Segundo o secretário da Segurança do Ceará, os vídeos foram importantes, mas não diretamente responsáveis pela prisão de DJ Ivis.

Após a repercussão do caso, diversos artistas que têm músicas com DJ Ivis tiraram produções do ar e desativaram comentários dos videoclipes no YouTube.