Dia dos avós: opções de plantas cultiváveis para presentear

Na terça-feira (26), comemoramos o Dia dos Avós, aqueles que são como segundos pais e que certamente tiveram um papel importante na sua infância e que estão entre as suas melhores memórias – afinal, já diz a máxima que eles estão ali para amar, mimar e “estragar” os netos, não é? E para comemorar a data, nada melhor do que dar um presente carinhoso e especial! Pensando em como muitos avós amam plantas, CLAUDIA conversou com a florista Tête Castanha para te indicar plantas com propriedades medicinais, que podem ser cultivadas em vaso ou direto na terra – e com rega de pelo menos uma vez ao dia quando o solo estiver seco – para presentear. Confira:

Veja também: A origem do Dia dos Avós

Alecrim

Acalma, tempera alimentos, dá para fazer chá e tem um aroma delicioso, esse é o alecrim, que pode ser uma ótima pedida de presente para seus avós. “Rosmarinus officinalis (nome científico do alecrim) é uma erva perene, lenhosa, tem folhas perfumadas em forma de agulha e flores branca, rosa, roxa ou azul. Propaga-se por estacas de ponteiro dos ramos. Tem uso popular e medicinal. É usado como tônico do sistema nervoso central e indicado em casos de esgotamento cerebral, excesso de trabalho e cansaço físico e mental”, explica a especialistas.

Hortelã

Hortelã faz um delicioso chá, mas não para por aí: tem diversas funcionalidades. “Ela é usada nas formas de óleo, extrato da folha, infuso da folha e suco. Preparações com óleo de hortelã são empregadas em produtos de higiene pessoal, farmacêuticos e alimentos devido às propriedades aromatizantes e fragrâncias. Tem uma gama de propriedades terapêuticas que são usadas na aromaterapia, preparações para banho, elixir bucal, pastas de dentes, preparações tópicas para acalmar pruridos e aliviar a irritação e a inflamação”, diz. “A infusão desta planta é frequentemente utilizada para melhorar a memória, tratar nervosismo, infecções gastrointestinais, inchaço abdominal, diarreia, age como diurético e desintoxicante”, salienta.

Continua após a publicidade

Capim limão ou capim santo

“O aroma que a planta exala é característico do limão. O capim-limão tem uso científico comprovado como antiespasmódico, ansiolítico e sedativo leve. Indicado em casos de insônia, nervosismo, ansiedade, digestivo estomacal e gases intestinais, diarreias, dores estomacais e problemas renais”, conta a florista.

Sálvia

Outro ótimo tempero com propriedades medicinais é a sálvia, que não pode faltar na coleção de plantinhas dos seus avós. “Ela também é um antioxidante pelos diterpenos e ácido rosmarínico que possui. É usada para higiene bucal e vaginal. Pode ser ingerida oralmente por meio de chá para tratar distúrbios estomacais, como estimulante geral, em astenia e para diminuir a transpiração. Usa-se também para regular a menstruação”, especifica os benefícios da erva.

Manjerona

Além de um ótimo tempero a planta tem multibenefícios. “Ramos e folhas ainda verdes ou raramente dessecados de manjerona são usados principalmente na culinária em carnes, embutidos, aves, sopas, omeletes, saladas e como substituto do orégano em pizzas e outros pratos”, conta. “ A erva tem valor medicinal devido às suas propriedades estimulantes e antiespasmódicas. É um bom tônico geral para o tratamento de várias doenças do sistema respiratório e digestivo. Promove a menstruação, então não se recomenda a mulheres grávidas, embora a culinária seja segura em pequenas quantidades”, alerta.