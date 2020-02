Ervas medicinais que combatem doenças

O chá de ipê-roxo aumenta a resistência

do organismo contra qualquer infecção

Foto: Dreamstime

Ipê-roxo…

…aumenta a imunidade

Caso tenha contato com alguém doente, fortaleça seu sistema imunológico: tome ½ litro de chá de casca de ipê-roxo (em pequenos goles ao longo do dia), preparado em infusão. Beba o chá no máximo uma vez por semana – mais do que isso pode fazer mal.

Camomila e espinheira-santa…

…diminuem a gastrite nervosa

Se você sente azia e dor de estômago, já foi ao médico e descobriu que a tensão diária é que tem atrapalhado sua digestão, prepare em infusão o chá de camomila com espinheira-santa. Coloque numa garrafinha e tome pequenos goles ao longo de 15 dias.

Amora…

…ameniza os calores da menopausa

Tomar suco de amora diariamente alivia esse sintoma. A folha da planta também serve, em decocção.

Óleo de gergelim…

…cura a conjuntivite

Faça compressas frias ou mornas de chá de rosa-selvagem (ou rosa-canina), preparado com as pétalas em infusão. Em casos mais graves, pingue nos olhos, três vezes ao dia, duas gotas de óleo de gergelim de boa qualidade, prensado a frio (encontrado em lojas de produtos naturais). Depois de aberto, envolva o vidro em um plástico ou papel escuro e armazene na geladeira por no máximo seis meses.

Guiné…

…combate a micose de unha

Prepare um chá de guiné em infusão e passe no local afetado três vezes por dia, com um algodão. Tenha paciência: o tratamento pode durar meses e deve ser seguido por mais um tempo após a cura.

Livre-se de alguns remédios e aposte na cura caseira

Foto: Getty Images

Bicarbonato de sódio…

…acaba com o chulé

Dissolva uma colher (café) de bicarbonato de sódio em 50 ml de álcool e use como desodorante. Ele também é eficiente para diminuir o mau cheiro das axilas.

Banana…

…evita coceira de picadas de inseto

Esfregue sobre a picada a parte interna (branca) da casca de banana. Se a picada já virou uma ferida, molhe um algodão em própolis, coloque na pele e fixe com esparadrapo.

Gengibre…

…acaba com tontura, vômito, bronquite e dor de garganta

Mastigue raiz de gengibre ou faça um chá em infusão e tome três xícaras diárias.

Carqueja amarga…

…recupera da intoxicação alimentar

Tome três xícaras diárias de chá de carqueja amarga, chapéu-de-couro ou qualquer fruta verde não cítrica (como maçã, pera, manga, banana ou goiaba) preparado em decocção. A fruta verde é rica em tanino, excelente para curar diarreia.

A babosa também protege de gripes, resfriados e pneumonia

Foto: Getty Images

Babosa…

…reduz o mal-estar da quimioterapia

A folha estimula as defesas do corpo. Em vez de fazer chá, que tem um gosto horrível, prepare “comprimidos”, descascando a babosa até formar um “filé” da polpa. Corte-o em quadradinhos de 1 cm, disponha-os num prato e leve-os à geladeira por 12 horas. Os quadradinhos formam uma película que isola o gosto ruim. Três desses por dia atenuam os efeitos da quimioterapia.

…trata queimaduras

A babosa tem ação analgésica, anti-inflamatória, cicatrizante e bactericida. Coloque um “filé” da polpa sobre a queimadura por duas ou três horas e depois vire o lado. Evita que a pele forme bolhas, acelera a cicatrização e cessa a dor no mesmo dia.

O jeito certo de preparar chá

Qualquer uma das fórmulas leva duas colheres (sopa) de erva para meio litro de água e dura 12 horas na geladeira…

– Infusão

Método para plantas aromáticas (que soltam cheirinho quando a folha é esmagada). Aqueça a água até exatos 37ºC (use um termômetro), desligue o fogo, ponha a planta na água e deixe agir por dez minutos antes de tomar.

– Decocção

Se a folha tiver cheiro de mato (parecido com o da grama), use o método da decocção. Coloque a planta na água e leve-a ao fogo. Assim que o líquido levantar fervura, marque dez minutos no relógio, desligue e pronto!