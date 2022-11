Descubra quais são os 10 objetos mais caros da história do cinema

Não é novidade que Hollywood gasta milhões de dólares em algumas de suas produções mais ambiciosas. Efeitos visuais, contratação de superestrelas globais e a construção de cenários grandiosos: todos esses fatores encarecem quaisquer produções. Contudo, muitos se esquecem de outro grande detalhe que joga o orçamento nas alturas: o set design.

Porém, quando bem escolhidos, certos objetos e figurinos em obras cinematográficas podem entrar para a história. Este é o caso dos artefatos a seguir: dos sapatinhos rubi de Judy Garland em O Mágico de Oz ao icônico vestido de Audrey Hepburn em “Minha Bela Dama”, confira os 10 objetos mais caros da história do cinema.

Vestido de Judy Garland em O Mágico de Oz (US$ 1,56 milhões)

O icônico vestido azul de Judy Garland em “O Mágico de Oz” foi leiloado por US$ 1,56 milhões em 2015, de acordo com a agência Reuters. Aparentemente, não há lugar melhor que a nossa casa (e a Bonhams Auctions, para algumas pessoas).

Relacionadas Cultura O centenário de Judy Garland

Os sapatinhos de Dorothy (US$ 2 milhões)

Inúmeros sapatinhos rubi foram criados para a personagem Dorothy Gale em O Mágico de Oz, mas apenas quatro pares sobreviveram aos dias atuais. Por isso, em 2012, um grupo de compradores pagou US$ 2 milhões por um deles, durante o evento de lançamento do Museu do Oscar (Academy of Motion Picture Arts and Sciences Museum). De acordo com o site Smithsonian, este foi o maior valor já pago pelos icônicos calçados usados por Judy Garland.

R2D2 (US$ 2,76 milhões)

Imagine ter o R2D2 utilizado nas gravações do primeiro Star Wars em casa? Para algum fã sortudo (e muito rico), esta é uma realidade. Em 2017, o objeto de pouco mais de um metro de altura foi leiloado por US$ 2,76 milhões, segundo relatório da Associated Press.

Relacionadas Famosos John Boyega desabafa sobre racismo na produção de Star Wars

Fantasia de O Mágico de Oz (US$ 3,077 milhões)

Já deu para perceber que O Mágico de Oz está repleto de objetos caros, né? E o mais precioso entre eles é a fantasia do leão, utilizada pelo ator Bert Lahr. Feito de pele verdadeira de leão, o artefato foi vendido por US$ 3,077 milhões a um colecionador da sétima arte, segundo o The Hollywood Reporter.

Piano de Casablanca (US$ 3,4 milhões)

O lendário piano do clássico Casablanca, estrelado por Ingrid Bergman e Humphrey Bogart, foi leiloado em 2014 pela companhia “Bonhams”. O preço? Uma bagatela de US$ 3,4 milhões. Segundo o The New York Times, o instrumento tem apenas 58 teclas, 30 a menos que o habitual.

Continua após a publicidade

Relacionadas Notícias Os clássicos da década de 40 que você precisa ver

Estátua de O Falcão Maltês (US$ 4,085 milhões)

E falando em Humphrey Bogart, a estátua de O Falcão Maltês, outro clássico estrelado pelo ator, foi leiloada em 2013 por US$ 4,085 milhões, de acordo com o portal NPR. O objeto imponente possui pouco mais de trinta centímetros e, nas palavras do personagem Samuel Spade, é o equivalente a um sonho se tornando realidade.

O primeiro Batmóvel (US$ 4.2 milhões)

Caso você queira dirigir o mesmo carro que o Batman, é necessário ter uma fortuna tão grandiosa quanto a de Bruce Wayne. O primeiro batmóvel da história — exibido no seriado icônico de 1960 — foi vendido por US$ 4,2 milhões em 2013. O automóvel é um Lincoln Futura customizado.

Vestido de Audrey Hepburn (US$ 4,551 milhões)

A moda em Minha Bela Dama (1964) é tão gloriosa, que o longa venceu um Oscar de Melhor Figurino. E um dos modelos mais marcantes da obra é o “Ascot Dress” de Audrey Hepburn, que foi leiloado por US$ 4,551 milhões em 2017, segundo a ABC News.

Sim, a peça é mais cara do que o vestido da Givenchy utilizado por Hepburn em Bonequinha de Luxo (este foi vendido por US$ 920 mil num leilão em 2006).

Robô de Planeta Proibido (US$ 5,3 milhões)

O fofíssimo personagem “Robby, O Robô” de Planeta Proibido (1956) foi vendido por impressionantes US$ 5,3 milhões durante um leilão da Bonhams. O motivo do objeto ser tão valioso está ligado ao seu impacto na sétima arte durante os anos cinquenta. Antes mesmo de Star Wars impressionar com seus efeitos pioneiros, o longa chocou por sua engenhosidade técnica.

Aston Martin DB5 de 007 (US$ 6,4 milhões)

O Aston Martin DB5 utilizado pelo icônico James Bond em clássicos da franquia como “Thunderball” e “Goldfinger” foi vendido por US$ 6,4 milhões num leilão da Sotheby em 2019, segundo a CNN.

Relacionadas Cultura As melhores estreias de filmes e séries nos streamings em novembro de 2022