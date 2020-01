“Ele não tem a menor ideia do que é assédio”, diz Deputada Paulinha

View this post on Instagram

Pra quem ainda não entendeu: 1. Assédio, segundo o código penal brasileiro, é crime, e jamais pode ser diminuído, confundido com uma paquera. Principalmente por quem deve agir como guardião das leis. 2. Homem que confunde assédio com cantada certamente deve ter sérios problemas de auto-estima, e se ampara no assédio para repara-la. Que não meça as mulheres pela sua régua. Mulheres querem respeito. Sempre. 3. Mais ainda fora de propósito é atribuir as conquistas das mulheres a pautas ideológicas. A mulher que apanha tem todos os nomes, está em todas as profissões, classes sociais, está nos partidos de direita, de esquerda, e grande parte fora deles. 4. Homens que pensam assim deveriam conversar mais com as mulheres do seu entorno, começando pela sua própria mãe, tias, esposa, amigas. Quem sabe ia parar de falar tanta asneira sobre mulheres. 5. Tudo tem um limite. Apologia ao crime de assédio, Não. Não é não. E ponto! #juntos #umascforteéfeitaportodosetodas