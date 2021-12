Dentista sofre tentativa de estupro em Fortaleza

Na segunda (13) uma dentista sofreu uma tentativa de estupro durante uma consulta a noite no seu consultório, no bairro Aldeota, em Fortaleza. O ato foi impedido pelo noivo da vítima. Assim que a profissional se sentiu desconfortável com o paciente, chamou o companheiro imediatamente até o local, que imobilizou o suspeito, como conta o G1.

Antes do ocorrido, o suspeito seguia a dentista pelas redes sociais. Por esse meio de comunicação, agendou um atendimento para o último horário do dia com a profissional e na hora da consulta a ameaçou com uma faca.

A dentista ao perceber que o paciente estava com atitudes estranhas e notar que as recepcionistas do consultório já haviam finalizado a jornada, resolveu chamar imediatamente o noivo até o local e se trancar dentro da sala de consulta até o companheiro chegar.

Ela iniciou a limpeza dos dentes do suspeito assim que o noivo chegou, mas mesmo assim foi agredida. Após o procedimento, teve um dedo quebrado e cortes pelo corpo. O acusado disse ao noivo da dentista que seu objetivo era comprar um revolver para matar a profissional e depois se matar.

Depois do ocorrido, a polícia foi acionada e levou a dentista, noivo e o suspeito para Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) para registrar o boletim de ocorrência. O advogado da vítima disse que já estão sendo feitos os procedimentos para segurança da profissional.