Conheça o único bar brasileiro entre os 50 melhores do mundo

Na última terça-feira (22), a premiação World’s 50 Best Bars divulgou, em cerimônia realizada em Madrid, na Espanha, a lista dos 50 melhores bares do mundo, tendo o paulistano Tan Tan como único representante brasileiro do ranking, na 31ª colocação.

Comandado por Thiago Bañares e Caio Carvalhaes, em um misto de bar e restaurante, o Tan Tan, localizado em Pinheiros, tem os drinks autorais como carro-chefe do espaço. Entre os destaques estão os coquetéis, que são divididos em cinco categorias: cooler e highballs, daisy e sours, martinis, aperitivos e mocktails.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por TAN • TAN (@tantannb)

O espaço, que já havia figurado no 56º lugar da lista estendida em 2023, completou nove anos e subiu 25 posições desde o último ranking. O prêmio foi revelado pela revista britânica The Restaurant e é muito importante para bartenders, proprietários de bares e marcas do cenário de coquetéis.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por TAN • TAN (@tantannb)

Em publicação feita nas redes sociais, o perfil do bar afirma: “Passaram-se quatro anos desde que o Tan Tan foi listado pela primeira vez no The World’s 50 Best Bars. Foram anos de muita dedicação e perseverança para garantir qualidade, hospitalidade e consistência, consolidando um trabalho feito tanto dentro quanto fora do balcão. Com tudo isso, conseguimos demonstrar que também podemos estar entre os melhores do mundo”.

