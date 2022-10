Tudo que sabemos sobre ‘Pantera Negra: Wakanda Para Sempre’

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre chega aos cinemas em menos de um mês. O filme é a continuação do longa de 2018, estrelado por Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Letitia Wright e Angela Bassett, e encerra a fase quatro do Universo Cinematográfico da Marvel.

Com a prematura morte de Boseman, a história de Wakanda Para Sempre sofreu modificações – e uma delas é que agora uma mulher assume o manto do Pantera Negra. Essa não deve ser a única inclusão feminina na trama, que já trazia essa representatividade desde o primeiro filme.

Qual a história de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre?

A rainha Ramonda, Shuri e as Dora Milaje (exército feminino inspirado nas Agojie, que ganharam um filme este ano, A Mulher Rei) estão tentando proteger Wakanda das potências mundiais que passaram a interferir na região após a morte do Rei T’Challa (Chadwick Boseman).

Elas terão que juntar forças à Nakia e Everett Ross para traçar um novo caminho para o reino, que além dos problemas políticos está sob ameaça de uma nação submarina chamada Talokan – liderada por Namor, um dos novos personagens da trama. Inclusive, ele é um dos primeiros mutantes da nova fase do Universo Cinematográfico Marvel (MCU).

E quanto ao elenco?

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre tem um elenco dominado por mulheres. No time feminino teremos o retorno de Letitia Wright (Shuri), Lupita Nyong’o (Nakia), Danai Gurira (Okoye), Florence Kasumba (Ayo) e Angela Bassett (Rainha Ramonda). As novas adesões são Dominique Thorne (Riri Williams), Michaela Coel (Aneka) e Mabel Cadena (Namora).

Outros rostos conhecidos do outro filme são Winston Duke (M’Baku) e Martin Freeman (Everett Ross). Além de Tenoch Huerta (Namor) e Alex Livinalli (Attuma), que também são novos na produção.

Continua após a publicidade

Quem dirige Pantera Negra: Wakanda Para Sempre?

A sequência tem direção de Ryan Coogler, que comandou o filme original de 2018. O diretor é conhecido também por dirigir Creed: Nascido Para Lutar (2015) e Fruitvale Station: A Última Parada (2013), ambos estrelados por Michael B. Jordan – que, sem dúvida, fará falta em Wakanda Para Sempre. Ele foi um dos melhores vilões que a Marvel introduziu.

Homenagem à Chadwick Boseman

E por falar em personagens que sentiremos saudades, o eterno T’Challa, o Pantera Negra, de Chadwick Boseman foi uma das tristes perdas do MCU. O novo filme presta homenagem a ele. Boseman morreu em agosto de 2020, vítima de câncer.

Quem será o novo Pantera Negra?

Assim como na vida real, T’Challa faleceu e uma das grandes perguntas dos fãs é: quem assumiu a identidade do Pantera Negra. No trailer mais recente lançado, vemos que é uma mulher que aparece com a roupa do herói. Boatos dão conta que Shuri, irmã de T’Challa, ocupará seu lugar. Mas com a quantidade de mulheres incríveis na trama, podemos suspeitar também de Nakia, Okoye ou alguma outra Dora Milaje.

Então Pantera Negra: Wakanda Para Sempre já tem trailer?

Sim, o filme tem trailer. Confira abaixo:

Quando estreia a continuação de Pantera Negra?

Wakanda Para Sempre chega aos cinemas brasileiros no dia 10 de novembro.