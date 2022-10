Anitta e Ludmilla são os destaques do Prêmio Multishow 2022

Ontem à noite (18), o Rio de Janeiro foi palco de mais uma edição do Prêmio Multishow de Música Brasileira 2022. Anitta foi a grande vencedora, com os prêmios de Artista do Ano, Música do Ano, com Envolver, e Clipe TVZ, com Boys Don’t Cry.

Outro destaque foi Ludmilla, que levou o Hit do Ano pela música Maldivas. A cantora cancelou sua apresentação no evento 2021, alegando falta de diversidade na premiação. Ludmilla ficou de fora de grande parte das categorias.

Com o boicote, a emissora a procurou, no ano passado, e a convidou para contribuir em prol da inclusão nas próximas edições. Este ano, vimos o reflexo disso. “O mais especial foi a minha voz ter sido ouvida pelo Prêmio. Olhar para a plateia e performances. Ver tanta gente ser reconhecida pelo trabalho, como a Gloria Groove”, disse Ludmilla, que dedicou o prêmio à sua esposa, Bruna Gonçalves.

Como citamos antes, Anitta, que estava concorrendo em seis categorias, foi a maior vencedora, com três troféus. A cantora não pôde comparecer à premiação, mas o irmão e dois fãs ficaram encarregados de receber os prêmios.

O evento foi apresentado por Gloria Groove – eleita a Voz do Ano na ocasião – , Linn da Quebrada e Marcos Mion, e teve shows de Luisa Sonza, Ludmilla, IZA, Jão e mais.

Confira a lista de vencedores do Prêmio Multishow 2022:

Música do ano

Envolver – Anitta

Grupo do Ano

Lagum

Dupla do Ano

Maiara & Maraisa

Álbum do Ano

Lume – Filipe Ret

Revelação do Ano

Ana Castela

Artista do Ano

Anitta

Voz do Ano

Gloria Groove

Show do Ano

Alexandre Pires e Seu Jorge

Hit do Ano

Maldivas – Ludmilla

Clipe TVZ do Ano

Boys Don’t Cry – Anitta

Instrumentista do Ano

Pretinho da Serrinha

Produtor Musical do Ano

Papatinho

Capa do Ano

Fé – IZA

