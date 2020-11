Como funciona o botão de compras do WhatsApp lançado hoje

O WhatsApp lançou hoje o botão de compras para as empresas que utilizam WhatsApp Business e que têm um catálogo de produtos disponíveis.

O botão se parece com uma fachada de uma loja e fica no lugar do botão de chamadas de voz. Segundo a equipe do aplicativo, os perfis de WhatsApp Business que tiverem o botão vão permitir que o usuário veja quais são os produtos disponíveis em apenas um toque.

De acordo com dados do WhatsApp, mais de 175 milhões de pessoas trocam mensagens com uma conta do WhatsApp Business diariamente, e mais de 40 milhões de pessoas acessam um catálogo de negócios todos os meses, sendo mais de 13 milhões só no Brasil. Para encontrar o botão de chamada de voz, basta tocar no botão de chamadas para selecionar uma chamada de voz ou vídeo.

O aplicativo também disponibilizou um tutorial em inglês sobre como usar o botão de Compras: