Saiba como assistir gratuitamente filmes dirigidos por mulheres no FIM20

Começa nesta terça-feira (10) a segunda edição do Festival Internacional Mulheres no Cinema (FIM20). Além de ser completamente online e gratuita, a mostra possui uma programação composta apenas por filmes dirigidos por mulheres. O público poderá assistir até o dia 17.

Entre os destaques do festival está uma homenagem a Grace Passô, atriz, diretora e roteirista mineira. Ela exibirá o média-metragem Vaga Carne, adaptação do monólogo de mesmo nome pelo qual ela ganhou o Prêmio Shell RJ e o Cesgranrio em 2016. Ela estreia também no festival seu curta República, filmado e interpretado por ela em sua casa durante a pandemia de Covid-19. Por fim, Grace participa de um painel sobre o movimento das mulheres negras nas artes e no cinema.

O festival também terá uma programação dedicada ao centenário de Clarice Lispector, que marca o início e o encerramento do evento. O longa A Hora da Estrela, dirigido por Suzana Amaral e adaptado do romance de mesmo nome da escritora, abre a programação, enquanto o inédito O Livro dos Prazeres, de Marcela Lordy e também inspirado na obra de Clarice, será a última exibição do festival no dia 17.

Outro destaque do FIM é a homenagem à cineasta francesa Claire Denis. Seus 14 longas próprios serão analisados em uma aula mediada pelo educador Robert Milazzo, da Modern School of Film de Nova York. A conversa acontecerá no sábado (14) e será transmitida pelo canal do evento no YouTube. Também será possível assistir a dois longas de Denis, 35 Doses de Rum, de 2008, e Deixe a Luz do Sol Entrar, de 2017.

A programação completa do festival está disponível no site oficial do evento. Os filmes são exibidos na plataforma innsaei.tv.

Estou com câncer de mama. E agora?