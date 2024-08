Com vitória de desempate por Rafaela Silva, Brasil conquista bronze no judô

O Brasil acaba de conquistar a medalha de bronze na disputa por equipes no judô nas Olimpíadas de Paris 2024. A decisão final foi feita por Rafaela Silva, que venceu o combate e desempatou na luta de golden score.

Está é a primeira medalha do país na modalidade. A equipe brasileira venceu por 4 a 3 após o combate decisivo. Rafael Macedo, Beatriz Souza (que conquistou a medalha de ouro), Rafaela Silva e Ketleyn Quadros venceram seus confrontos, enquanto Leonardo Gonçalves e Willian Lima perderam. Com o placar empatado, a luta de desempate foi definida por Rafaela Silva.

Com o resultado, o Brasil chega a quatro medalhas de bronze nesta edição das Olimpíadas – somando, ainda, três pratas e um ouro. Das oito medalhas, metade foi conquistada no judô (três bronzes e um ouro). No quadro geral, nosso país está na 19ª posição.

Rafaela, que foi capa de CLAUDIA em junho deste ano, falou sobre os desafios de sua trajetória – relembre a reportagem. Em entrevista, ela falou sobre saúde mental e as privações de sua rotina.

“Eu não podia comemorar meu aniversário, porque dois dias depois eu tinha uma competição. Se eu comesse bolo, ficaria acima do peso. Eu via meus amigos brincando e eu não podia ter o mesmo. Me incomodava, mas meu treinador me na linha, mostrava que aquilo era importante para eu chegar no Mundial, na Seleção, nas Olimpíadas”, recordou na ocasião.

Rafaela Silva falou ainda sobre seus planos para depois da competição: tomar litros de refrigerante assim que as Olimpíadas terminarem. “Eu tomava muito refrigerante, desde manhã, com pão e ovo. Mas precisei parar, porque perder peso é difícil. Não vejo a hora de poder tomar de novo. Já falei que não vou aparecer nos treinos por um tempo”, brincou a judoca.

