Beatriz Souza conquista medalha de ouro na Olimpíada de Paris

Beatriz Souza venceu a israelense Raz Hershko no judô, categoria +78kg, conquistando a primeira medalha de ouro do Brasil na Olimpíada de Paris.

Beatriz avançou para a final do judô na categoria +78kg depois de vencer a francesa Romane Dicko. Ela conseguiu um Ippon, conquistando a vaga e garantindo uma medalha. Vale lembrar que Romane era a número um no ranking mundial.

Histórico de Bia na Olimpíada de Paris

Beatriz começou os jogos em alta! Ela precisou de apenas 41 segundos para vencer a nicaraguense Izayana Marenco em sua luta de estreia. Já a classificação para a semifinal, contra a sul-coreana Kim Hayun, veio cercada de polêmicas.

No tempo da luta, as duas evitaram contato direto e foram punidas com shiddos. Kim partiu para o ataque no Golden Score, e a arbitragem marcou um ippon para ela. Na revisão, no entanto, mudou a decisão e sinalizou a vitória para a brasileira.

Continua após a publicidade

De Peruíbe para o mundo

Criada em Peruíbe, no litoral de São Paulo, em maio de 1998, a judoca conquistou a medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos de Lima, em 2019, e foi campeã nos Jogos Pan-Americanos Sênior de 2017.

Conquistou a prata no Campeonato Mundial de Judô de 2022, e o bronze em 2023. Esta é a sua primeira Olimpíada.