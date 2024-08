Clima: semana terá onda de calor intenso e frente fria

As temperaturas voltarão a cair essa semana em todo o país após uma onda de calor intenso atingir boa parte dos estados brasileiros nos próximos dias.

Segundo a MetSul Meteorologia, a mudança brusca de temperaturas será causada pela chegada de uma massa de ar frio vindo do Uruguai e Argentina a partir do dia 23 de agosto, provocando a queda nos termômetros que poderão marcar mínimas de até 0º em estados como Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.

A previsão ainda é de que essa mesma massa de ar frio avance ao longo da próxima semana em todo país, acabando com as altas temperaturas previstas para regiões como Sudeste, Centro-Oeste e Norte brasileiro.

🥶 AVISO DE FRIO | Próxima massa de ar frio com ar gelado já tem data para chegar, mas antes fará muito calor. Leia o boletim e saiba o que projetamos. ▶️ https://t.co/CL6dJcS6tz pic.twitter.com/Y5jek3BPDn Continua após a publicidade — MetSul #AjudaRS (@metsul) August 18, 2024

Ao contrário da última massa de ar frio que atingiu os estados do Sudeste nos últimos 10 dias, a nova frente fria, ainda segundo a MetSul, promete ser menos severa e com possibilidades de fortes chuvas para os dias seguintes.

Quais regiões serão mais afetadas?

Para além das baixas temperaturas já previstas para o Sul do país na próxima semana, regiões do Centro-Oeste como Mato Grosso e Mato Grosso Sul poderão sentir a mudança brusca de tempo a partir da madrugada do dia 25 de agosto, se estendendo na semana seguinte.

A previsão é de que a mínima chegue atingir a casa dos 15ºC na segunda-feira, em Cuiabá, e as máximas deverão aintingir os 28ºC no início da semana.

Já no Sudeste, o ar polar fará com que o calor intenso dos próximos dias seja substituído por baixas temperaturas e grandes possibilidades de chuvas ainda no início do fim de semana. As mínimas serão de 9ºC no domingo, com máximas que não passarão de 14ºC no fim de semana.

Para mais informações sobre mudanças e alertas climáticos, acesse o site da MetSul Meteorologia ou fique por dentro de todas as notícias no site de CLAUDIA.

