Morre Silvio Santos, aos 93 anos

Silvio Santos , um dos maiores nomes da história da televisão brasileira, morreu hoje de madrugada aos 93 anos. O comunicado foi dado hoje de manhã pelas redes sociais do SBT.

O dono e apresentador do SBT estava internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde o começo de agosto e seu estado de saúde vinha sendo mantido em sigilo desde então. A causa da morte foi broncopneumonia. Em julho, ele havia contraído H1N1.

Leia o texto do anúncio:

“Hoje o céu está alegre com a chegada do nosso amado Silvio Santos.

Ele viveu 93 anos para levar felicidade e amor a todos os brasileiros.

A família é muito grata ao Brasil pelos mais de 65 anos de convivência com muita alegria.

Para nós, o Senor Abravanel é ainda mais especial e somos muito felizes pelo presente que Deus nos deu e por todos os momentos maravilhosos que tivemos juntos.

Aquele sorriso largo e voz tão familiar será para sempre lembrada com muita gratidão.

Descansa em Paz que vc sempre será eterno em nossos corações.

Silvio Santos (1930 – 2024)”

Um ícone da TV brasileira

Silvio Santos iniciou sua trajetória como radialista e locutor. Seu carisma e habilidades de comunicação o levaram rapidamente a se destacar. Em 1961, ele estreou na televisão com o programa “Vamos Brincar de Forca”, na TV Paulista. A partir daí, sua carreira na TV decolou.

Batizado com o nome de Senor Abravanel, o empresário nasceu em 12 de dezembro de 1930, no Rio de Janeiro, Brasil. Sua carreira começou de forma humilde, como camelô, e foi evoluindo ao longo dos anos até se tornar uma figura central na mídia brasileira.

Silvio Santos foi casado com Íris Abravanel e deixa seis filhas, algumas das quais também estão envolvidas nos negócios da família e na televisão.

Trajetória marcada por criatividade e inovações

Foi em 1981 que Silvio Santos fundou o Sistema Brasileiro de Televisão (SBT), que rapidamente se tornou uma das maiores redes de televisão do país, e marcou sua carreira como um ícone da televisão nacional. O canal, desde então, é conhecido por sua programação diversificada, incluindo novelas, programas de auditório, shows de talentos e telejornais.

Com programas como “Vamos Brincar de Forca”, Silvio conquistou o público com seu carisma e espontaneidade. Sua capacidade de interagir com as pessoas e criar momentos memoráveis o tornou um dos apresentadores mais queridos do Brasil.

Além de fundador de sua própria emissora, a carreira de Silvio ficou marcada especialmente por seu programa dominical “Programa Silvio Santos”, que está no ar desde a década de 1960 e é um dos programas de maior longevidade da TV brasileira. O programa, famoso por seus quadros de interação com o público, jogos e prêmios, hoje é comandado por sua filha Patrícia Abravanel.

A veia empreendedora de Silvio Santos

Além da televisão, Silvio foi um empresário de sucesso, tendo um vasto conglomerado de empresas, incluindo o Grupo Silvio Santos, que atua em diversas áreas como comunicação, cosméticos, e hotelaria. A marca mais conhecida dentro do grupo é a Jequiti, uma empresa de cosméticos.

