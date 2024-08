Será que está na hora de voltar a se relacionar? Veja como descobrir

O término de um relacionamento nunca é uma experiência fácil. Saímos abaladas, machucadas, e é preciso um certo tempo para que nos recuperemos. É nessa hora que muitas se perguntam: quando é a hora certa de voltar a se relacionar? Certamente, não há um tempo específico para que possamos abrir os nossos corações novamente. Cada caso é um caso.

Porém, há sinais que indicam se estamos prontas (ou não) para retomar a vida amorosa. A seguir, Claudia Petry, terapeuta sexual, indica quais são eles:

Será que está na hora de voltar a me relacionar?

Como dito anteriormente, o período certo para voltar a se relacionar é extremamente particular. Todavia, Claudia Petry afirma que, em quase todos os casos, embarcar em um novo relacionamento logo após um término pode ser uma grande cilada.

“Essa atitude traz vários perigos, sendo um deles a falta de cicatrização emocional, já que muitas vezes as pessoas não têm tempo suficiente para processar as emoções do fim anterior”, afirma.

A consequência disso, segundo a especialista, é compararmos constantemente a nova parceria com o ex, criando um terreno fértil para expectativas irreais e decepções.

“Também é importante identificar se não estou entrando em um novo relacionamento por solidão ou como uma forma de escapar dos sentimentos”, diz Claudia. Além disso, a terapeuta sexual afirma que, quando não nos damos tempo para cultivar novos aprendizados e reflexões, tendemos a repetir os padrões do relacionamento passado.

Sinais de que ainda não é hora de retomar a vida amorosa

De acordo com Claudia Petry, os maiores sinais de que ainda não está na hora de voltar a se relacionar incluem a persistência de sentimentos intensos em relação ao ex-parceiro, como tristeza ou raiva. “Isso indica que você ainda não superou o término”, diz.

Outro indício é a falta de interesse em atividades sociais ou em conhecer novas pessoas, o que, segundo a terapeuta, denota uma certa dificuldade em se desapegar emocionalmente do passado.

A dificuldade em confiar nos outros ou em se abrir para novas experiências também é um indicativo de que você não está pronto, aponta a especialista.

“Como já dito anteriormente, sentir a necessidade de engatar em uma nova relação apenas para evitar a solidão, em vez de buscar uma conexão genuína, é um alerta de que não é o momento certo”, declara.

Por fim, Claudia afirma que, ao não termos clareza do que desejamos em um próximo vínculo amoroso, o melhor caminho é dedicar mais tempo ao autoconhecimento. “Realize uma autoinvestigação minuciosa antes de escrever uma nova história ao lado de alguém.”

Por que se fechar para o amor não é o melhor caminho

Se algumas pessoas pulam de relacionamento em relacionamento, há outras que, após sofrer uma decepção, se fecham completamente para o amor. Essa escolha, de acordo com Claudia, é arriscada, pois nos impede de alcançar tanto o crescimento emocional quanto a construção de conexões significativas com os outros.

“Ao se isolar, você reduz as chances de se frustrar, mas também perde oportunidades de experimentar a alegria, o apoio e a intimidade que um relacionamento saudável pode oferecer”, declara.

A proteção excessiva, a longo prazo, também leva a sentimentos de solidão e arrependimento, algo que certamente pode adoecer física e mentalmente.

“Aceitar que a vida amorosa pode trazer decepções é crucial para o crescimento emocional. É importante reconhecer que o amor envolve riscos e que não temos controle sobre os sentimentos dos outros. Para lidar com essa incerteza, reflita sobre as lições aprendidas com cada experiência, transformando a dor em sabedoria”, conclui.

