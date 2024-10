“Tiraram uma parte importante de mim”, diz Mercedes, vítima de Robinho

Mercedes está na Itália e, para comemorar o aniversário de 23 anos, vai a uma balada de música brasileira com as amigas e acaba encontrando um grupo de pessoas conhecidas. Por confiar nos companheiros, ela bebe alguns drinks e se diverte, dançando com todos. Porém, quando a noite cai, se percebe sem consciência e se vê sendo estuprada por um grupo de seis homens.

O “caso Robinho“, como a história ficou conhecida, chocou o mundo todo. Ele se transformou em umas das investigações mais sérias dos últimos anos não só por envolver o ex-atacante, mas pela frieza com que o crime foi cometido. Agora, o público pode entender melhor a condenação na série documental O Caso Robinho, disponível no Globoplay.

A produção conta com um depoimento inédito da vítima, que nunca havia falado publicamente sobre o que ela viveu. Mercedes autorizou o uso de seu nome e contou tudo o que se lembra daquela madrugada de 22 de janeiro de 2013. “Eu sentia culpa por muitas coisas. Por ter bebido, por não ter reagido… Mas não de ter provocado. Eu não provoquei“, diz.

Ao todo, são quatro episódios que explicam como foi a denúncia, as ações das autoridades locais e os procedimentos que levaram à condenação. No primeiro momento, vemos como a justiça de Milão consegue uma autorização judicial para realizar escutas telefônicas nos aparelhos dos suspeitos.

Como já havia se passado quase um ano da violência, a polícia adotou a estratégia de convocá-los para depor e, dessa forma, os envolvidos passaram a conversar entre si. Nas ligações, ambos revelam fragmentos da dinâmica do abuso.

Os áudios foram decisivos para as condenações de Robinho e Ricardo Falco a nove anos de prisão. Os outros amigos do jogador presentes — Alexsandro da Silva, Clayton Santos, Fabio Galan e Rudney da Silva — não foram julgados porque não tinham endereço na Itália.

A segunda parte, por sua vez, aborda o momento em que o esportista percebe que há provas concretas contra ele. Já no terceiro episódio, há o pedido da procuradoria pela prisão e o julgamento em primeira instância que condena Falco e Robinho.

No último, há os julgamentos em segunda e terceira instância – além do pedido das autoridades pelo cumprimento da pena dos dois condenados no Brasil.

“O tempo ajuda. O tempo é o melhor remédio, mas não apaga. É uma coisa que você sempre leva dentro de você. Eles não se sentiram ameaçados e acho que, por muito tempo, se sentiram livres“, ressalta Mercedes.

