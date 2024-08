“Sou uma história entre milhões”, diz Cristina Pereira sobre estupro

No último domingo (11), a atriz Cristina Pereira revelou que foi vítima de estupro aos 12 anos. O relato aconteceu durante o Festival de Cinema de Gramado, quando a artista participou de um debate sobre o filme O Clube das Mulheres de Negócios, de Anna Muylaert, e gerou comoção no público.

“Cheguei no colégio com o uniforme aberto e ninguém se preocupou, só queriam saber porque eu estava chegando atrasada. Quando o Candinho [personagem do filme vítima de assédio] chora, sou eu que choro e são muitas meninas de 12 anos, como aquela menina que estava a caminho do colégio e mataram aquela menina”, disse Cristina.

“É a primeira vez que falo publicamente sobre isso. Aconteceu comigo, mas está acontecendo agora com muitas meninas. Estava entrando na puberdade, nem tinha ficado menstruada. Eu não sabia nada sobre sexo, não sabia o que aquele homem tinha feito comigo, uma coisa horrível. Na minha época não tinha educação sexual nas escolhas. E essa turma do boi, da bíblia e da bala não querem que as crianças saibam”, acrescentou.

Durante o relato, muitos ouvintes se emocionaram com o relato.

Diversas mulheres, inclusive integrantes do elenco, não contiveram as lágrimas enquanto a atriz fazia a declaração.

A diretora do filme, que já conhecia a história de Cristina, ofereceu apoio pessoal à colega de trabalho.

O filme critica as estruturas patriarcais e inverte os papeis de gênero. Nele, as mulheres dominam o mundo com comportamentos violentos e ambiciosos, enquanto os homens são retratados como objetos desumanizados.

Cristina Pereira é uma das grandes atrizes do cinema brasileiro, conhecida por papeis marcantes em filmes como Mar de Rosas (1975) e em novelas como Sassaricando (1987), além de sua participação na icônica série de humor TV Pirata (1988 a 1991).

Como denunciar abuso infantil no Brasil

A violência sexual infantil é uma realidade no Brasil. A cada quatro vítimas de violência sexual em território nacional, três são crianças ou adolescentes, segundo dados levantados pela Fundação Abrinq.

Para denunciar crimes de abuso infantil, basta ligar para o Disque 100, o principal canal de denúncias de violações dos direitos humanos no Brasil. A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer lugar do país, todos os dias da semana, 24 horas por dia.

Quando a criança corre risco imediato, é indicado telefonar 190 para falar com a Polícia Militar. Delegacias especializadas e Conselhos Tutelares também podem ser contatados.