Com Covid-19, casal morre de mãos dadas na UTI com 4 minutos de diferença

Um casal da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, morreu de Covid-19 no dia 2 de setembro com apenas 4 minutos de diferença. Johnny Lee Peoples, de 67 anos, e Cathy Darlene Peoples, de 65, estavam internados há 30 dias em um hospital na cidade de Salisbury.

“As coisas estavam ficando cada vez piores. No dia, os médicos colocaram os dois lado a lado na UTI e eles deram as mãos. Os enfermeiros se uniram ao redor deles e eles faleceram com apenas quatro minutos de diferença. Meus pais eram casados há 48 anos e estavam juntos há 50. Durante esses 50 anos eles sempre andavam de mãos dadas”, contou o filho Shane Peoples à WBTV.

Johnny e Cathy têm outros dois filhos e nove netos. Ele era um sargento aposentado do exército norte-americano e ela trabalhava como professora em uma escola de educação infantil e também era técnica de um laboratório.

Shane usou sua página no Facebook para fazer uma homenagem aos pais e alertar sobre os perigos do coronavírus. “A vida dos meus pais foi roubada por um vírus que muita gente não leva a sério, brinca, ou até acredita que seja uma mentira. Os dois levaram a pandemia a sério e, mesmo assim, ficaram doentes e morreram. Meu pai e minha mãe foram uma benção para todos que os conheceram, não só para nossa família. Mantenha sua família por perto e trate cada momento com eles como se fosse o último”, escreveu. O filho também fez um apelo para que as pessoas continuem usando máscaras, lavando as mãos e pratiquem distanciamento social.

O que falta para termos mais mulheres eleitas na política