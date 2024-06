Cantor Nahim, sucesso nos anos 1980, morre aos 71 anos

O cantor Nahim Jorge Elias, mais conhecido como Nahim, morreu na manhã de quinta-feira (13), aos 71 anos, em São Paulo.

O músico foi encontrado em sua casa, localizada na região metropolitana da capital paulista, caído ao lado de uma escada. Segundo a polícia, a suspeita é de um possível acidente doméstico. A morte foi registrada e será investigada.

Nahim ficou conhecido nos anos 1980 após participar de concursos musicais para calouros em programas de auditório, como o quadro “Qual é a Música?”, no Programa Silvio Santos.

Ele foi responsável por grandes hits nos anos seguintes, dando voz a sucessos como “Coração de Melão”, “Taka Taka” e “Dá Coração”. Seu repertório inclui mais de 14 discos e 86 músicas lançadas desde então.

O músico também participou de diversos reality shows e programas de TV, incluindo “A Fazenda” e “Power Couple Brasil”, onde competiu ao lado de uma de suas ex-esposas, Andreia Andrade. Os dois estavam separados desde outubro do ano passado.

Em março de 2019, Nahim chegou a ser preso após descumprir uma medida protetiva contra Sandra Pandolfi, com quem foi casado por 25 anos.

Na época, ela acusou Nahim de ter um temperamento explosivo e, devido às brigas constantes entre o casal, solicitou a medida protetiva contra o cantor. Eles se separaram em 2017, pouco depois de sua participação no reality “A Fazenda”.

No ano seguinte à prisão, o músico se candidatou a vereador na cidade de São Paulo, mas não foi eleito.

