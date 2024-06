Glória Pires sobre relacionamento duradouro: “Priorizamos o bem-estar”

Quando o assunto é relacionamento duradouro, algumas pessoas atribuem o feito na relação ao amor, confiança e principalemente ao companheirismo. Já para a atriz Glória Pires, existem outros dois elementos que se fazem presentes nesta equação: o bem-estar e o cuidado a dois.

Casada com o músico e compositor Orlando Morais há 36 anos, a atriz e empresária comentou sobre os benefícios em manter uma rotina de cuidados com a saúde e bem-estar ao lado do marido.

“Orlando e eu gostamos da companhia um do outro e temos buscado maneiras de usufruir dos nossos momentos juntos, sempre procurando equilibrar as agendas”, revelou Glória.

“Priorizamos o bem-estar e o autocuidado. Sempre fomos incentivadores um do outro, em todas os aspectos”, revela.



E é por conta deste mesmo autocuidado que a atriz não esconde passar pela sua melhor fase. Em suas redes sociais, ela compartilha com os seus mais de 7 milhões de seguidores o combustível para lidar com uma rotina intensa sem deixar o companheirismo de lado.

“Hoje, me conheço bem melhor do que há 20 anos. Olhando o caminho que percorri, valorizo cada batalha, cada conquista e me sinto orgulhosa dessa trajetória. E o cuidado mente e corpo juntos é fundamental para a minha autoconfiança.”

Declaração no Dia dos Namorados

Nesta quarta-feira (12), a atriz compartilhou um registro ao lado do marido em celebração ao Dia dos Namorados.

Na publicação, ela e Orlando aparecem abraçados e sorridentes em um registro intimista e romântico.

“Um amor assim..”, declarou. Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gloria Pires (@gpiresoficial)

Felicidades ao casal!

