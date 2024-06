Morre a atriz Ilva Niño, aos 89 anos

A atriz Ilva Niño morreu nesta quarta-feira, 12, no Rio de Janeiro, aos 89 anos. Ela estava internada desde 13 de maio no Hospital Quali, em Ipanema, onde passou por uma cirurgia cardíaca.

De acordo com o boletim divulgado pela instituição, a morte aconteceu “em decorrência de complicações respiratórias, digestivas e renais, culminando com a falência múltipla de órgãos”.

Com uma carreira repleta de papéis como empregada doméstica, Ilva ficou imortalizada na memória do público em “Roque Santeiro” (1985), onde viveu Mina, empregada da Viúva Porcina (Regina Duarte), que gritava: “Miiiinaaaa” sempre que precisava de seus serviços ou de uma confidente.

Em “Cheias de Charme” (2012), reprisada atualmente na Edição Especial das tardes da Globo, ela pode ser vista como Epifânia, mãe de Naldo (Fábio Lago) e Socorro (Titina Medeiros).

Continua após a publicidade

Perdemos a gigante Ilva Niño hoje, uma das novelas mais famosas de todos os tempos, Roque Santeiro, não seria a mesma sem ela como a inesquecível Mina, faça uma boa passagem já saudosa Ilva. 💔 pic.twitter.com/yD1yTgBYlS — Paula Sampaio Moreti (@GiuliMedrado) June 12, 2024

Continua após a publicidade

Trajetória

Ilva Niño nasceu em Floresta (PE) em 1933 e mudou-se para o Rio de Janeiro na década de 1960. Estreou na TV na novela “Verão Vermelho” (1969), de Dias Gomes, e tem no currículo sucessos como “Gabriela” (1975), “Pecado Capital” (1975), “Água Viva” (1980), “Bebê a Bordo” (1988), “Pedra Sobre Pedra” (1992), “História de Amor” (1995), “Terra Nostra” (1999) e “Cordel Encantado” (2011), entre outras. Esteve presente também na primeira minissérie da TV brasileira, “Lampião e Maria Bonita” (1982).

Com décadas interpretando domésticas, ela comparou a evolução das personagens que interpretou ao longo do tempo. “Ela não entra mais em cena apenas para servir a mesa ou mexer panela na cozinha. Ela agora está inclusa na comunidade familiar da casa. Trabalha na sua casa porque você precisa dela e ela precisa do emprego, então existe uma troca, uma necessidade”, disse, em entrevista ao site “Memória Globo”.

Em 2014, a atriz foi diagnosticada com um câncer. Após duas cirurgias, a doença entrou em remissão e ela retornou ao trabalho na TV. Ilva foi casada com o também ator Luiz Mendonça e teve um filho, Luiz Carlos Niño (ambos falecidos).

Assine a newsletter de CLAUDIA

Continua após a publicidade

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Continua após a publicidade

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja, Superinteressante e Capricho.