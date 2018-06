Câmara aprova licença para avós quando pai for desconhecido

A Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei, do deputado Lucas Vergílio (SD-GO), que permite que avô ou a avó de recém-nascidos possam gozar de uma licença do trabalho quando o pai da criança não for conhecido, a fim de dividir os cuidados com a mãe.

“O objetivo desse projeto de lei é assegurar que a parturiente, em um momento sensível de cuidado com a própria saúde e com a do bebê, tenha alguém para lhe acompanhar e auxiliar nos primeiros dias após o nascimento do filho”, escreveu a deputada Dorinha Seabra Rezende (DEM-TO), responsável pela redação final da proposta aprovada.

A nova licença substituirá a licença-paternidade e funcionará pelo mesmo período, contabilizando cinco dias desde o dia seguinte ao parto. A medida ainda precisa ser aprovada pelo Senado.

Ao projeto foi incluída uma nova proposta que sugere o direito a um dia de folga para doadores de sangue e leite que atendem as mães com problemas para amamentar. A proposta foi feita pela deputada Pollyana Gama (PPS-SP).

