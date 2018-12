Carrefour lança nota de esclarecimento sobre morte de cão

A rede de supermercados Carrefour lançou na última terça-feira (4) uma nota oficial de esclarecimento sobre a morte do cão que ocorreu dentro de uma de suas unidades, em Osasco, região metropolitana de São Paulo.O segurança do mercado é acusado de envenenar e espancar o cão.

Leia mais: Fãs do Masterchef pedem boicote ao Carrefour após morte de cachorro

O caso aconteceu no último dia 28, quando o animal teria morrido após ter sofrido maus-tratos e envenenamento por parte de seguranças da empresa. Segundo uma nota do Departamento de Fauna e Bem Estar Animal da cidade, o vira-lata deu entrada no órgão com sangramento, pressão baixa, mucosas anêmicas, hipotermia intensa, vômito com sangue e escoriações múltiplas.

Em nota, o Carrefour alegou que “reconhece que um grave problema ocorreu” e anunciou que o funcionário foi afastado:

O caso teve grande repercussão e revolta nas redes sociais. Inclusive, famosos como Tatá Werneck e Fafá de Belém chegaram a se pronunciar sobre o assunto.

Leia também: Tatá Werneck se revolta com caso de cão morto no Carrefour

Siga CLAUDIA no Instagram