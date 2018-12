Tatá Werneck se revolta com caso de cão morto no Carrefour

Tatá Werneck se manifestou com indignação contra o caso de um cachorro morto em uma unidade do Carrefour, em Osasco, região metropolitana de São Paulo. O seguração do mercado é acusado de envenenar e espancar o cão.

Segundo uma nota do Departamento de Fauna e Bem Estar Animal da cidade, o vira-lata deu entrada no órgão com sangramento, pressão baixa, mucosas anêmicas, hipotermia intensa, vômito com sangue e escoriações múltiplas.

“Não sei nem o que dizer. Espero que o Carrefour tome a iniciativa de, a partir de hoje, salvar milhões de cães e gatos abandonados. Dane-se. Se vira. Não sei como os responsáveis conseguem dormir sabendo do mal que fizeram“, escreveu. “Parem de dar respostas prontas e sejam humanos pelo menos agora”, escreveu a humorista, que tem cães adotados em casa.

Outros famosos comentaram a situação no post de Tatá. Angélica disse que o caso é um “absurdo” e Fafá de Belém comentou “que horror”. Marisa Orth, Giovana Lancellotti, Mari Moon, Evandro Mesquita, Jennifer Nascimento, Marcelo Serrado, João Vitti, Solange Couto, Maria Flor e várias outras personalidades também comentaram o caso, mostrando-se indignados.

Em nota, o Carrefour disse que “a delegacia especializada de Osasco (D.I.I.C.M.A.) abriu inquérito e está investigando o caso. Estamos colaborando com as autoridades, disponibilizamos todas as informações e imagens para que o fato seja solucionado.”

