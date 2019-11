Mulher e bebê brasileiros são encontrados mortos em casa na Holanda

Patrícia de Oliveira dos Santos viajou para a Holanda grávida de 8 meses de seu então namorado identificado como Dennis, de 48 anos. Ela e seu bebê foram encontrados mortos na cidade de Diemen. A família foi informada da morte no dia 18 de outubro, mas não tem informações sobre os corpos.

Um homem foi preso como suspeito, porém sua identidade não foi revelada. Patrícia se relacionava com Dennis há cerca de 3 anos, sendo que neste período ele ia da Holanda para Fortaleza, onde ficava na casa de Patrícia por três meses. Quando a mulher engravidou, ele decidiu que a levaria para morar com ele fora do Brasil.

No dia 28 de setembro, a mulher embarcou para Amsterdã e deixou dois filhos de 8 e 9 anos. Patrícia mantinha contato frequente com a família, porém ela dizia que seu companheiro estava ficando agressivo e não queria mais ter o bebê que ela esperava, indicando que ela fizesse um aborto, segundo depoimento dado pela família ao G1.

Como Dennis começou a não gostar que a companheira ficasse no celular, Patrícia deixou de manter contato com seus familiares. A mulher foi encontrada morta dentro de casa com o bebê ao seu lado, de acordo com o Consulado-Geral do Brasil em Amsterdã.

Autoridades locais garantiram que estão preparando o translado dos corpos.

