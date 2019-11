Equipe de Felipe Titto é agredida por motorista de aplicativo

Felipe Titto passou por mais uma situação complicada na última quinta-feira (7). O ator precisou voltar ao hospital, mas não foi por causa da mordida que levou de seu cachorro.

Desta vez, ele precisou acudir algumas pessoas de sua equipe que foram agredidas por um motorista de aplicativo. A equipe estava a caminho de uma palestra que seria dada por Titto, quando tudo aconteceu. Segundo o programa TV Fama, a assessora e a advogada do ator reclamaram da velocidade e da forma como o motorista estava dirigindo. Assustadas, as duas gravaram vídeos do que estava acontecendo.

Então, o homem começou a agredi-las. A assessora Jéssica Vascarrim levou um golpe no nariz e a advogada Tatiane Soares foi atropelada, de acordo com programa.

Em entrevista ao TV Fama na porta do hospital, Felipe mostrou sua solidariedade com a equipe e se revoltou. “Eu estava no camarim, me ligaram da porta do evento dizendo que deu um B.O., que o motorista do aplicativo passou por cima da perna da Tati e deu um soco na cara da minha assessora. Fiz questão de trazê-las pessoalmente aqui”.

Ele completou informando que as providências necessárias foram tomadas e que o serviço de inteligencia já estava trabalhando para identificar o autor das agressões. “Ela realmente quebrou o nariz, não parava de sangrar, a cara toda preta. A menina com um calombo na canela. As devidas providências foram tomadas, vamos ver o que vai acontecer agora”, disse o ator.

Além de socorrer sua equipe, Titto pediu desculpas pela ausência no evento e reforçou sua parceria com as pessoas que trabalham com ele. “Eu não tenho funcionários, tenho equipe, a galera que trabalha comigo, ninguém trabalha para mim, não podia deixar ninguém na mão”.

