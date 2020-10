Brasil registra o primeiro caso confirmado de Covid-19 em gato

Atualizado em 19 out 2020, 14h19 - Publicado em 19 out 2020, 15h00

19 out 2020

O Brasil acaba de registrar o primeiro animal de estimação a testar positivo para o coronavírus. Uma gatinha de poucos meses de Cuiabá, no Mato Grosso, contraiu a doença de seus donos neste mês. No entanto, ela não apresenta sintomas da Covid-19.

A gata teve o diagnóstico confirmado por meio do teste de biologia molecular RT-PCR, realizado pela pesquisadora Valéria Dutra, professora da Faculdade de Medicina Veterinária da UFMT (Universidade Federal do Mato Grosso). A possível infecção de outro gato e de um cachorro também está em estudo.

O caso acende o alerta para o risco de transmissão do coronavírus entre humanos e animais. De acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, dos Estados Unidos, ainda são necessárias mais informações sobre o vírus, mas “parece que ele pode se espalhar de pessoas para animais em algumas situações, especialmente após contato próximo com uma pessoa doente”.

Ainda é cedo para chegar a uma conclusão, mas também existe a hipótese de que animais de estimação podem contaminar pessoas e outros bichos. Isso, na teoria, não só aumentaria os meios de transmissão, mas também os reservatórios do vírus. No entanto, ainda não há comprovação para essa hipótese.

Em laboratório, na China, mostrou-se ser possível que gatos transmitam a doença para outros felinos. Porém, não se sabe se eles podem transmitir para seres humanos e sequer se o contágio entre felinos é fácil. A suposição é de que não seja.

No entanto, é de suma importância que, se o dono estiver com sintomas da doença, se isole do pet, principalmente se há mais pessoas na mesma residência. Em março, CLAUDIA listou alguns cuidados que você deve tomar com o seu pet durante a pandemia da Covid-19, para não se colocar, e nem colocá-lo, em risco ao vírus.

