Para algumas mulheres, as propagandas de absorventes chegam a ser motivo de piada tamanha a diferença entre o que é exibido nos anúncios e a realidade. Um dos pontos que mais diverge da vida real é o líquido usado na hora de mostrar a potência dos produtos: é padrão usar uma substância azul para representar a menstruação. A marca britânica Bodyform, no entanto, tem tentado fazer diferente.

Em um anúncio que começou a circular esta semana, a Bodyform usou um líquido vermelho – cor real do sangue, afinal – para demonstrar a qualidade de seu produto. “Ao contrário da crença popular, mulheres não menstruam líquido azul, ela menstrual sangue. Menstruação é normal. Mostrá-la também deveria ser. Compartilhe se você concorda”, diz o texto que acompanha o vídeo publicado no perfil da marca no Facebook.

Na semana passada, a Bodyform divulgou os resultados de uma pesquisa que mostra que 49% dos homens e das mulheres acreditam que existe um estigma sobre a menstruação. Além disso, 52% dos pais entrevistaram afirmaram preferir falar sobre sexo com as filhas do que sobre período menstrual.

A pesquisa também mostrou que 90% das mulheres esconde quando estão menstruadas, seja cancelando planos, evitando atividades físicas ou escondendo o absorvente quando vão ao banheiro. Porém, 74% das pessoas entrevistadas gostariam de ver uma representação mais realista sobre a menstruação. A pesquisa foi feita em maio deste ano e entrevistou 10.017 homens e mulheres com idades entre 13 e 50 anos vivendo no Reino Unido, Holanda, Suécia, Rússia, México, Argentina, África do Sul, China e Malásia.

“Ao tirar o sangue da escuridão, estamos pavimentando um caminho positivo para as mulheres do futuro. Afinal, conversar sobre menstruação não deveria ser tão normal quanto a menstruação em si?”, diz comunicado no site oficial da empresa.

Assista ao comercial:

No ano passado, a marca já havia lançado um comercial com a mesma proposta. Entitulado Blood (sangue em inglês), ele mostra mulheres sangrando por conta de machucados enquanto praticam atividades físicas e termina com a frase “nenhum sangue deveria nos parar”. O filme foi premiado no tradicional Festival Internacional de Criatividade de Cannes.