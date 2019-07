Estes bebês com dentes são a coisa mais esquisita que você verá hoje

Os ensaios newborn, registros fotográficos de recém-nascidos com vários temas e cenários, estão cada vez mais populares. Amy Haehl, uma fotógrafa especializada nesse tipo de fotografia, resolveu fazer uma brincadeira e alterar algumas das fotografias de bebês que já fez.

A partir da pergunta “e se bebês tivessem dentes?” Amy usou o Photoshop para colocar dentes nos recém-nascidos. Ela publicou o resultado na página do Facebook de seu estúdio, Coffee Creek Studio.

“Meu Deus, pessoal…Eu decidi me divertir e dei dentes aos bebês. HAHAHA. Eu não ria assim há um bom tempo. Eu poderia voltar e fazer isso em todo o bebê que apareceu no meu estúdio. Não. consigo. parar. de rir. Então, eu pensei em dividir com vocês e provocar um pouco de risada! (Eu falei com os pais de cada um desses bebês sobre o uso de suas fotos)”, escreveu Amy.

Confira o resultado:

