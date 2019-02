Fresh 48, o ensaio tendência nas maternidades

View this post on Instagram

Pensando sempre nas nossas mamães, agora temos uma novidade muito especial para a fotografia de parto. Nós fazemos atualmente a cobertura desde a chegada da familia ao quartinho, passando pelo centro cirúrgico até ao berçário. Além dessa proposta, hoje estamos aderindo ao #Fresh48, que é uma tendência que iniciou lá nos Estados Unidos, consiste em registrar os primeiros momentos (ou as experiências das primeiras 48 horas do seu bebê)! Isso inclui o encontro com o irmão mais velho, com os avós, titios, visitas e toda essa energia de amor que rodeia a chegada de um novo bebê para a família! 😍 O mais interessante é ser uma forma de evitarmos tanta burocracia que hoje em dia infelizmente encontramos nas maternidades para a entrada no Centro Cirúrgico. O que vocês acham dessa nova proposta? Me contem aqui! 👇🏻❤️